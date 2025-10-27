Dorol 当前实时价格为 3,840.94 USD。跟踪 DRL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DRL 价格趋势。Dorol 当前实时价格为 3,840.94 USD。跟踪 DRL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DRL 价格趋势。

$3,840.94
-0.20%1D
Dorol (DRL) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 10:54:54 (UTC+8)

Dorol（DRL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 3,833.18
24H最低价
$ 3,881.37
24H最高价

$ 3,833.18
$ 3,881.37
$ 4,469.59
$ 3,321.49
--

-0.22%

-0.56%

-0.56%

Dorol（DRL）当前实时价格为 $3,840.94。过去 24 小时内，DRL 的交易价格在 $ 3,833.18$ 3,881.37 之间波动，市场活跃度显著。DRL 的历史最高价为 $ 4,469.59，历史最低价为 $ 3,321.49

从短期表现来看，DRL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.22%，过去 7 天内累计变动为 -0.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dorol（DRL）市场信息

$ 51.31K
--
$ 38.41B
13.36
9,999,998.0
Dorol 的当前市值为 $ 51.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DRL 的流通量为 13.36，总供应量是 9999998.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.41B

Dorol（DRL）价格历史 USD

今天内，Dorol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.618908052761
在过去30天内，Dorol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +395.9087314400
在过去60天内，Dorol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +546.0948627560
在过去90天内，Dorol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -8.618908052761-0.22%
30天$ +395.9087314400+10.31%
60天$ +546.0948627560+14.22%
90天$ 0--

什么是Dorol (DRL)

Dorol is a gold‑backed digital asset built on the Ethereum blockchain. Each token, labeled DRL, is backed by one troy ounce of 999.9‑fine investment-grade gold that is professionally vaulted and fully insured. The project's aim is to combine gold’s enduring store-of-value with the speed, accessibility, and composability of public blockchain infrastructure, enabling seamless trading, transfer, and redemption of tokenized physical gold

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Dorol (DRL) 资源

Dorol 价格预测 (USD)

Dorol（DRL）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Dorol（DRL）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Dorol 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Dorol 价格预测

DRL 兑换为当地货币

Dorol（DRL）代币经济

了解 Dorol（DRL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DRL 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Dorol (DRL) 的其他问题

Dorol（DRL）今日价格是多少？
DRL 实时价格为 3,840.94 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 DRL 兑 USD 的价格是多少？
当前 DRL 兑 USD 的价格为 $ 3,840.94。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Dorol 的市值是多少？
DRL 的市值为 $ 51.31K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
DRL 的流通供应量是多少？
DRL 的流通供应量为 13.36 USD
DRL 的历史最高价（ATH）是多少？
DRL 的历史最高价是 4,469.59 USD
DRL 的历史最低价（ATL）是多少？
DRL 的历史最低价是 3,321.49 USD
DRL 的交易量是多少？
DRL 的 24 小时实时交易量为 -- USD
DRL 今年会涨吗？
DRL 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 DRL 价格预测 获取更深入的分析。
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

