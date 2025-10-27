Dorol（DRL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3,833.18 $ 3,833.18 $ 3,833.18 24H最低价 $ 3,881.37 $ 3,881.37 $ 3,881.37 24H最高价 24H最低价 $ 3,833.18$ 3,833.18 $ 3,833.18 24H最高价 $ 3,881.37$ 3,881.37 $ 3,881.37 历史最高 $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 最低价 $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.22% 漲跌幅（7D） -0.56% 漲跌幅（7D） -0.56%

Dorol（DRL）当前实时价格为 $3,840.94。过去 24 小时内，DRL 的交易价格在 $ 3,833.18 至 $ 3,881.37 之间波动，市场活跃度显著。DRL 的历史最高价为 $ 4,469.59，历史最低价为 $ 3,321.49。

从短期表现来看，DRL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.22%，过去 7 天内累计变动为 -0.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dorol（DRL）市场信息

市值 $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.41B$ 38.41B $ 38.41B 流通量 13.36 13.36 13.36 总供应量 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Dorol 的当前市值为 $ 51.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DRL 的流通量为 13.36，总供应量是 9999998.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.41B。