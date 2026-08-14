DORA AI by Virtuals 今日价格

DORA AI by Virtuals (DORA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.92%。当前 DORA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DORA。

DORA AI by Virtuals 目前市值在 $ 75,129 排名第 #-，流通供应量为 854.42M DORA。过去 24 小时内，DORA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02329158，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DORA 在过去一小时内波动了 -1.01%，过去7 天内波动了 -0.65%。过去一天，总交易量达到 --。

DORA AI by Virtuals（DORA）市场信息

市值 $ 75.13K$ 75.13K $ 75.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 75.13K$ 75.13K $ 75.13K 流通量 854.42M 854.42M 854.42M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DORA AI by Virtuals 的当前市值为 $ 75.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DORA 的流通量为 854.42M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.13K。