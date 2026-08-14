Dolos The Bully 今日价格

Dolos The Bully (BULLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.43%。当前 BULLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BULLY。

Dolos The Bully 目前市值在 $ 145,724 排名第 #-，流通供应量为 960.43M BULLY。过去 24 小时内，BULLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.260741，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BULLY 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +2.42%。过去一天，总交易量达到 $ 547.19。

Dolos The Bully（BULLY）市场信息

市值 $ 145.72K$ 145.72K $ 145.72K 成交量（24H） $ 547.19$ 547.19 $ 547.19 完全稀释市值 $ 145.72K$ 145.72K $ 145.72K 流通量 960.43M 960.43M 960.43M 总供应量 960,431,472.346633 960,431,472.346633 960,431,472.346633

Dolos The Bully 的当前市值为 $ 145.72K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 547.19。BULLY 的流通量为 960.43M，总供应量是 960431472.346633，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.72K。