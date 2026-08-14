Doland Tremp 今日价格

Doland Tremp (TREMP) 今日实时价格为 $ 0.00309725，过去 24 小时内变化了 1.13%。当前 TREMP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00309725 每 TREMP。

Doland Tremp 目前市值在 $ 309,588 排名第 #-，流通供应量为 99.95M TREMP。过去 24 小时内，TREMP 的交易价格在 $ 0.003059（低点）和 $ 0.00312937（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.51，而历史最低价为 $ 0.00269748。

短期表现方面，TREMP 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -2.04%。过去一天，总交易量达到 $ 1.65K。

Doland Tremp（TREMP）市场信息

市值 $ 309.59K$ 309.59K $ 309.59K 成交量（24H） $ 1.65K$ 1.65K $ 1.65K 完全稀释市值 $ 309.59K$ 309.59K $ 309.59K 流通量 99.95M 99.95M 99.95M 总供应量 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778

Doland Tremp 的当前市值为 $ 309.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.65K。TREMP 的流通量为 99.95M，总供应量是 99951773.0193778，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 309.59K。