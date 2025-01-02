Dojo token 价格 (DOJO)
今天 Dojo token (DOJO) 的实时价格为 0.01774179 USD。目前其市值为 $ 11.30M USD。DOJO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dojo token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.35K USD
- Dojo token 当天价格变化为 +21.28%
- 其循环供应量为 637.00M USD
在获取 MEXC 上从 DOJO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DOJO 价格信息的首选平台。
今天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00311294。
在过去30天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0102961816。
在过去60天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023045751。
在过去90天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008001528066791657。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00311294
|+21.28%
|30天
|$ -0.0102961816
|-58.03%
|60天
|$ -0.0023045751
|-12.98%
|90天
|$ -0.008001528066791657
|-31.08%
Dojo token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.49%
+21.28%
-10.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 DOJO 兑换 AUD
A$0.028386864
|1 DOJO 兑换 GBP
￡0.014193432
|1 DOJO 兑换 EUR
€0.0170321184
|1 DOJO 兑换 USD
$0.01774179
|1 DOJO 兑换 MYR
RM0.0793058013
|1 DOJO 兑换 TRY
₺0.6264626049
|1 DOJO 兑换 JPY
¥2.7833320152
|1 DOJO 兑换 RUB
₽1.96933869
|1 DOJO 兑换 INR
₹1.5208262388
|1 DOJO 兑换 IDR
Rp286.1578631637
|1 DOJO 兑换 PHP
₱1.0265399694
|1 DOJO 兑换 EGP
￡E.0.9002184246
|1 DOJO 兑换 BRL
R$0.1124829486
|1 DOJO 兑换 CAD
C$0.0255481776
|1 DOJO 兑换 BDT
৳2.120143905
|1 DOJO 兑换 NGN
₦27.4639360842
|1 DOJO 兑换 UAH
₴0.7462196874
|1 DOJO 兑换 VES
Bs0.90483129
|1 DOJO 兑换 PKR
Rs4.9419756045
|1 DOJO 兑换 KZT
₸9.3131978247
|1 DOJO 兑换 THB
฿0.6073014717
|1 DOJO 兑换 TWD
NT$0.5831726373
|1 DOJO 兑换 CHF
Fr0.015967611
|1 DOJO 兑换 HKD
HK$0.1378537083
|1 DOJO 兑换 MAD
.د.م0.179192079