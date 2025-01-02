Dojo token 价格 (DOJO)

USD

Dojo token (DOJO) 实时价格图表

$0.01774179
$0.01774179$0.01774179
+21.20%(1D)

今天 Dojo token (DOJO) 的价格

今天 Dojo token (DOJO) 的实时价格为 0.01774179 USD。目前其市值为 $ 11.30M USD。DOJO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dojo token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.35K USD
- Dojo token 当天价格变化为 +21.28%
- 其循环供应量为 637.00M USD

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Dojo token (DOJO) 价格表现 USD

今天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00311294
在过去30天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0102961816
在过去60天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023045751
在过去90天内，Dojo token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008001528066791657

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00311294+21.28%
30天$ -0.0102961816-58.03%
60天$ -0.0023045751-12.98%
90天$ -0.008001528066791657-31.08%

Dojo token (DOJO) 价格分析

Dojo token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01462885
$ 0.01462885$ 0.01462885

$ 0.01774554
$ 0.01774554$ 0.01774554

$ 5.48
$ 5.48$ 5.48

+1.49%

+21.28%

-10.09%

Dojo token (DOJO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.30M
$ 11.30M$ 11.30M

$ 45.35K
$ 45.35K$ 45.35K

637.00M
637.00M 637.00M

什么是Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

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Dojo token (DOJO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dojo token (DOJO) 的其他问题

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DOJO 兑换为当地货币

1 DOJO 兑换 AUD
A$0.028386864
1 DOJO 兑换 GBP
0.014193432
1 DOJO 兑换 EUR
0.0170321184
1 DOJO 兑换 USD
$0.01774179
1 DOJO 兑换 MYR
RM0.0793058013
1 DOJO 兑换 TRY
0.6264626049
1 DOJO 兑换 JPY
¥2.7833320152
1 DOJO 兑换 RUB
1.96933869
1 DOJO 兑换 INR
1.5208262388
1 DOJO 兑换 IDR
Rp286.1578631637
1 DOJO 兑换 PHP
1.0265399694
1 DOJO 兑换 EGP
￡E.0.9002184246
1 DOJO 兑换 BRL
R$0.1124829486
1 DOJO 兑换 CAD
C$0.0255481776
1 DOJO 兑换 BDT
2.120143905
1 DOJO 兑换 NGN
27.4639360842
1 DOJO 兑换 UAH
0.7462196874
1 DOJO 兑换 VES
Bs0.90483129
1 DOJO 兑换 PKR
Rs4.9419756045
1 DOJO 兑换 KZT
9.3131978247
1 DOJO 兑换 THB
฿0.6073014717
1 DOJO 兑换 TWD
NT$0.5831726373
1 DOJO 兑换 CHF
Fr0.015967611
1 DOJO 兑换 HKD
HK$0.1378537083
1 DOJO 兑换 MAD
.د.م0.179192079