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Doichain 价格 (DOI)

USD

Doichain (DOI) 实时价格图表

$0.056289
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+34.80%(1D)

今天 Doichain (DOI) 的价格

今天 Doichain (DOI) 的实时价格为 0.056289 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DOI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Doichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 299.63K USD
- Doichain 当天价格变化为 +34.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Doichain (DOI) 价格表现 USD

今天内，Doichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01454821
在过去30天内，Doichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0227909826
在过去60天内，Doichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0047061150
在过去90天内，Doichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02909756561441299

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01454821+34.85%
30天$ -0.0227909826-40.48%
60天$ +0.0047061150+8.36%
90天$ -0.02909756561441299-34.07%

Doichain (DOI) 价格分析

Doichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04170981
$ 0.04170981$ 0.04170981

$ 0.058402
$ 0.058402$ 0.058402

$ 47.59
$ 47.59$ 47.59

-2.23%

+34.85%

-3.44%

Doichain (DOI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 299.63K
$ 299.63K$ 299.63K

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什么是Doichain (DOI)

Doichain is a blockchain for the documentation of Double opt in for e-mail reception.

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Doichain (DOI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Doichain (DOI) 的其他问题

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DOI 兑换为当地货币

1 DOI 兑换 AUD
A$0.09062529
1 DOI 兑换 GBP
0.04559409
1 DOI 兑换 EUR
0.05460033
1 DOI 兑换 USD
$0.056289
1 DOI 兑换 MYR
RM0.2533005
1 DOI 兑换 TRY
1.99488216
1 DOI 兑换 JPY
¥8.77826955
1 DOI 兑换 RUB
5.76737094
1 DOI 兑换 INR
4.87293873
1 DOI 兑换 IDR
Rp922.77034416
1 DOI 兑换 PHP
3.29572095
1 DOI 兑换 EGP
￡E.2.83640271
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R$0.337734
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C$0.08049327
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Bs3.039606
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1 DOI 兑换 CHF
Fr0.05122299
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HK$0.43792842
1 DOI 兑换 MAD
.د.م0.56570445