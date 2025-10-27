DOGUE（DOGUE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +4.67% 漲跌幅（7D） +31.90% 漲跌幅（7D） +31.90%

DOGUE（DOGUE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DOGUE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DOGUE 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DOGUE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +4.67%，过去 7 天内累计变动为 +31.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DOGUE（DOGUE）市场信息

市值 $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 总供应量 999,775,588.333782 999,775,588.333782 999,775,588.333782

DOGUE 的当前市值为 $ 18.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGUE 的流通量为 999.78M，总供应量是 999775588.333782，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.43K。