Dogs of Elon 价格 (DOE)
今天 Dogs of Elon (DOE) 的实时价格为 0.00050585 USD。目前其市值为 $ 177.15K USD。DOE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dogs of Elon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.73K USD
- Dogs of Elon 当天价格变化为 -21.05%
- 其循环供应量为 350.19M USD
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今天内，Dogs of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000134916853695871。
在过去30天内，Dogs of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002514244。
在过去60天内，Dogs of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004291807。
在过去90天内，Dogs of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010689024379419078。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000134916853695871
|-21.05%
|30天
|$ -0.0002514244
|-49.70%
|60天
|$ -0.0004291807
|-84.84%
|90天
|$ -0.0010689024379419078
|-67.87%
Dogs of Elon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.91%
-21.05%
-37.47%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.
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|1 DOE 兑换 AUD
A$0.000799243
|1 DOE 兑换 GBP
￡0.00040468
|1 DOE 兑换 EUR
€0.0004805575
|1 DOE 兑换 USD
$0.00050585
|1 DOE 兑换 MYR
RM0.0022105645
|1 DOE 兑换 TRY
₺0.018028494
|1 DOE 兑换 JPY
¥0.0789277755
|1 DOE 兑换 RUB
₽0.0494266035
|1 DOE 兑换 INR
₹0.043594153
|1 DOE 兑换 IDR
Rp8.1588698255
|1 DOE 兑换 PHP
₱0.0294657625
|1 DOE 兑换 EGP
￡E.0.0254189625
|1 DOE 兑换 BRL
R$0.0029895735
|1 DOE 兑换 CAD
C$0.0007233655
|1 DOE 兑换 BDT
৳0.0617086415
|1 DOE 兑换 NGN
₦0.7879271355
|1 DOE 兑换 UAH
₴0.021205232
|1 DOE 兑换 VES
Bs0.0283276
|1 DOE 兑换 PKR
Rs0.1408640495
|1 DOE 兑换 KZT
₸0.2620960605
|1 DOE 兑换 THB
฿0.016976326
|1 DOE 兑换 TWD
NT$0.016561529
|1 DOE 兑换 CHF
Fr0.000455265
|1 DOE 兑换 HKD
HK$0.003935513
|1 DOE 兑换 MAD
.د.م0.0050433245