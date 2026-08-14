DOGITA 今日价格

DOGITA (DOGA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DOGA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOGA。

DOGITA 目前市值在 $ 31,386 排名第 #-，流通供应量为 100.00B DOGA。过去 24 小时内，DOGA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOGA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.99%。过去一天，总交易量达到 --。

DOGITA（DOGA）市场信息

市值 $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

DOGITA 的当前市值为 $ 31.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGA 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.39K。