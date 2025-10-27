doginhood（DIH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.19% 漲跌幅（7D） +2.51% 漲跌幅（7D） +2.51%

doginhood（DIH）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DIH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DIH 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DIH 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.19%，过去 7 天内累计变动为 +2.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

doginhood（DIH）市场信息

市值 $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 总供应量 999,480,121.057036 999,480,121.057036 999,480,121.057036

doginhood 的当前市值为 $ 5.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIH 的流通量为 999.48M，总供应量是 999480121.057036，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.46K。