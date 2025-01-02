dogi 价格 (DOGI)
今天 dogi (DOGI) 的实时价格为 0.580624 USD。目前其市值为 $ 12.19M USD。DOGI 兑换 USD 的价格为实时更新。
dogi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 148.03K USD
- dogi 当天价格变化为 +21.26%
- 其循环供应量为 21.00M USD
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今天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.101807。
在过去30天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2777526383。
在过去60天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3667930706。
在过去90天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1970717933649611。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.101807
|+21.26%
|30天
|$ -0.2777526383
|-47.83%
|60天
|$ -0.3667930706
|-63.17%
|90天
|$ -0.1970717933649611
|-25.34%
dogi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
+21.26%
+0.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$ORDI : first token deployed on Bitcoin Ordinals, with a 21 million supply. $DOGI : first token deployed on Dogecoin Ordinals, with a 21 million supply. The First DRC-20 token in the history
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|1 DOGI 兑换 AUD
A$0.9289984
|1 DOGI 兑换 GBP
￡0.4644992
|1 DOGI 兑换 EUR
€0.55739904
|1 DOGI 兑换 USD
$0.580624
|1 DOGI 兑换 MYR
RM2.59538928
|1 DOGI 兑换 TRY
₺20.50183344
|1 DOGI 兑换 JPY
¥91.08829312
|1 DOGI 兑换 RUB
₽64.449264
|1 DOGI 兑换 INR
₹49.77108928
|1 DOGI 兑换 IDR
Rp9,364.90191472
|1 DOGI 兑换 PHP
₱33.59490464
|1 DOGI 兑换 EGP
￡E.29.46086176
|1 DOGI 兑换 BRL
R$3.68115616
|1 DOGI 兑换 CAD
C$0.83609856
|1 DOGI 兑换 BDT
৳69.384568
|1 DOGI 兑换 NGN
₦898.79433952
|1 DOGI 兑换 UAH
₴24.42104544
|1 DOGI 兑换 VES
Bs29.611824
|1 DOGI 兑换 PKR
Rs161.7328152
|1 DOGI 兑换 KZT
₸304.78695632
|1 DOGI 兑换 THB
฿19.87475952
|1 DOGI 兑换 TWD
NT$19.08511088
|1 DOGI 兑换 CHF
Fr0.5225616
|1 DOGI 兑换 HKD
HK$4.51144848
|1 DOGI 兑换 MAD
.د.م5.8643024