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dogi 价格 (DOGI)

USD

dogi (DOGI) 实时价格图表

$0.580646
$0.580646$0.580646
+21.20%(1D)

今天 dogi (DOGI) 的价格

今天 dogi (DOGI) 的实时价格为 0.580624 USD。目前其市值为 $ 12.19M USD。DOGI 兑换 USD 的价格为实时更新。
dogi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 148.03K USD
- dogi 当天价格变化为 +21.26%
- 其循环供应量为 21.00M USD

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dogi (DOGI) 价格表现 USD

今天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.101807
在过去30天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2777526383
在过去60天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3667930706
在过去90天内，dogi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1970717933649611

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.101807+21.26%
30天$ -0.2777526383-47.83%
60天$ -0.3667930706-63.17%
90天$ -0.1970717933649611-25.34%

dogi (DOGI) 价格分析

dogi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.450355
$ 0.450355$ 0.450355

$ 0.629229
$ 0.629229$ 0.629229

$ 5.27
$ 5.27$ 5.27

+0.05%

+21.26%

+0.56%

dogi (DOGI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.19M
$ 12.19M$ 12.19M

$ 148.03K
$ 148.03K$ 148.03K

21.00M
21.00M 21.00M

什么是dogi (DOGI)

$ORDI : first token deployed on Bitcoin Ordinals, with a 21 million supply. $DOGI : first token deployed on Dogecoin Ordinals, with a 21 million supply. The First DRC-20 token in the history

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dogi (DOGI) 资源

官网

大家还在问：关于 dogi (DOGI) 的其他问题

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DOGI 兑换为当地货币

1 DOGI 兑换 AUD
A$0.9289984
1 DOGI 兑换 GBP
0.4644992
1 DOGI 兑换 EUR
0.55739904
1 DOGI 兑换 USD
$0.580624
1 DOGI 兑换 MYR
RM2.59538928
1 DOGI 兑换 TRY
20.50183344
1 DOGI 兑换 JPY
¥91.08829312
1 DOGI 兑换 RUB
64.449264
1 DOGI 兑换 INR
49.77108928
1 DOGI 兑换 IDR
Rp9,364.90191472
1 DOGI 兑换 PHP
33.59490464
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￡E.29.46086176
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C$0.83609856
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69.384568
1 DOGI 兑换 NGN
898.79433952
1 DOGI 兑换 UAH
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1 DOGI 兑换 VES
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1 DOGI 兑换 PKR
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Fr0.5225616
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