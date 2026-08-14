Doggy 今日价格

Doggy (DOGGY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 DOGGY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOGGY。

Doggy 目前市值在 $ 157,185 排名第 #-，流通供应量为 2.25B DOGGY。过去 24 小时内，DOGGY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02948903，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOGGY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.74%。过去一天，总交易量达到 --。

Doggy（DOGGY）市场信息

市值 $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 157.19K$ 157.19K $ 157.19K 流通量 2.25B 2.25B 2.25B 总供应量 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

Doggy 的当前市值为 $ 157.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGGY 的流通量为 2.25B，总供应量是 2250595564.23979，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 157.19K。