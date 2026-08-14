Dogeus Maximus 今日价格

Dogeus Maximus (DOGEUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.34%。当前 DOGEUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOGEUS。

Dogeus Maximus 目前市值在 $ 302,605 排名第 #-，流通供应量为 1.00B DOGEUS。过去 24 小时内，DOGEUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00677485，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOGEUS 在过去一小时内波动了 -0.53%，过去7 天内波动了 -22.91%。过去一天，总交易量达到 $ 6.27K。

Dogeus Maximus（DOGEUS）市场信息

市值 $ 302.61K$ 302.61K $ 302.61K 成交量（24H） $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K 完全稀释市值 $ 302.61K$ 302.61K $ 302.61K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dogeus Maximus 的当前市值为 $ 302.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.27K。DOGEUS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 302.61K。