DOGELINK 价格 (DOGER)
今天 DOGELINK (DOGER) 的实时价格为 0.02435643 USD。目前其市值为 $ 23.52M USD。DOGER 兑换 USD 的价格为实时更新。
DOGELINK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.35M USD
- DOGELINK 当天价格变化为 -20.95%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，DOGELINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064587537339535。
在过去30天内，DOGELINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，DOGELINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，DOGELINK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0064587537339535
|-20.95%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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DOGELINK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+4.34%
-20.95%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.
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|1 DOGER 兑换 AUD
A$0.0392138523
|1 DOGER 兑换 GBP
￡0.0199722726
|1 DOGER 兑换 EUR
€0.0236257371
|1 DOGER 兑换 USD
$0.02435643
|1 DOGER 兑换 MYR
RM0.109603935
|1 DOGER 兑换 TRY
₺0.8629483149
|1 DOGER 兑换 JPY
¥3.8061793161
|1 DOGER 兑换 RUB
₽2.4962905107
|1 DOGER 兑换 INR
₹2.1087797094
|1 DOGER 兑换 IDR
Rp399.2856738192
|1 DOGER 兑换 PHP
₱1.4260689765
|1 DOGER 兑换 EGP
￡E.1.227564072
|1 DOGER 兑换 BRL
R$0.148574223
|1 DOGER 兑换 CAD
C$0.0350732592
|1 DOGER 兑换 BDT
৳2.959306245
|1 DOGER 兑换 NGN
₦37.9383060609
|1 DOGER 兑换 UAH
₴1.0256492673
|1 DOGER 兑换 VES
Bs1.31524722
|1 DOGER 兑换 PKR
Rs6.7900855554
|1 DOGER 兑换 KZT
₸12.9279059154
|1 DOGER 兑换 THB
฿0.8376176277
|1 DOGER 兑换 TWD
NT$0.8010829827
|1 DOGER 兑换 CHF
Fr0.0221643513
|1 DOGER 兑换 HKD
HK$0.1894930254
|1 DOGER 兑换 MAD
.د.م0.2445385572