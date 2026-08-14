Dogechain 今日价格

Dogechain (DC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DC。

Dogechain 目前市值在 $ 2,061,739 排名第 #-，流通供应量为 96.92B DC。过去 24 小时内，DC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00462755，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Dogechain（DC）市场信息

市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M 流通量 96.92B 96.92B 96.92B 总供应量 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423

Dogechain 的当前市值为 $ 2.06M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DC 的流通量为 96.92B，总供应量是 169576384737.7423，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.61M。