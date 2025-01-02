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Dogecast 价格 (DOGECAST)

USD

Dogecast (DOGECAST) 实时价格图表

$0.02099809
$0.02099809$0.02099809
+36.50%(1D)

今天 Dogecast (DOGECAST) 的价格

今天 Dogecast (DOGECAST) 的实时价格为 0.02099809 USD。目前其市值为 $ 20.88M USD。DOGECAST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dogecast 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.89M USD
- Dogecast 当天价格变化为 +36.52%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Dogecast (DOGECAST) 价格表现 USD

今天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00561669
在过去30天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0157255052
在过去60天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00561669+36.52%
30天$ +0.0157255052+74.89%
60天$ 0--
90天$ 0--

Dogecast (DOGECAST) 价格分析

Dogecast 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0153814
$ 0.0153814$ 0.0153814

$ 0.02327426
$ 0.02327426$ 0.02327426

$ 0.0253753
$ 0.0253753$ 0.0253753

-8.00%

+36.52%

+69.16%

Dogecast (DOGECAST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 20.88M
$ 20.88M$ 20.88M

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Dogecast (DOGECAST)

Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀

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Dogecast (DOGECAST) 资源

官网

大家还在问：关于 Dogecast (DOGECAST) 的其他问题

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DOGECAST 兑换为当地货币

1 DOGECAST 兑换 AUD
A$0.033596944
1 DOGECAST 兑换 GBP
0.016798472
1 DOGECAST 兑换 EUR
0.0201581664
1 DOGECAST 兑换 USD
$0.02099809
1 DOGECAST 兑换 MYR
RM0.0938614623
1 DOGECAST 兑换 TRY
0.7414425579
1 DOGECAST 兑换 JPY
¥3.2941803592
1 DOGECAST 兑换 RUB
2.33078799
1 DOGECAST 兑换 INR
1.7999562748
1 DOGECAST 兑换 IDR
Rp338.6788235527
1 DOGECAST 兑换 PHP
1.2149494874
1 DOGECAST 兑换 EGP
￡E.1.0654430866
1 DOGECAST 兑换 BRL
R$0.1331278906
1 DOGECAST 兑换 CAD
C$0.0302372496
1 DOGECAST 兑换 BDT
2.509271755
1 DOGECAST 兑换 NGN
32.5046233582
1 DOGECAST 兑换 UAH
0.8831796654
1 DOGECAST 兑换 VES
Bs1.07090259
1 DOGECAST 兑换 PKR
Rs5.8490179695
1 DOGECAST 兑换 KZT
11.0225273837
1 DOGECAST 兑换 THB
฿0.7189746016
1 DOGECAST 兑换 TWD
NT$0.6902072183
1 DOGECAST 兑换 CHF
Fr0.018898281
1 DOGECAST 兑换 HKD
HK$0.1631551593
1 DOGECAST 兑换 MAD
.د.م0.212080709