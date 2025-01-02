Dogecast 价格 (DOGECAST)
今天 Dogecast (DOGECAST) 的实时价格为 0.02099809 USD。目前其市值为 $ 20.88M USD。DOGECAST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dogecast 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.89M USD
- Dogecast 当天价格变化为 +36.52%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00561669。
在过去30天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0157255052。
在过去60天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Dogecast 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00561669
|+36.52%
|30天
|$ +0.0157255052
|+74.89%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Dogecast 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-8.00%
+36.52%
+69.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀
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|1 DOGECAST 兑换 AUD
A$0.033596944
|1 DOGECAST 兑换 GBP
￡0.016798472
|1 DOGECAST 兑换 EUR
€0.0201581664
|1 DOGECAST 兑换 USD
$0.02099809
|1 DOGECAST 兑换 MYR
RM0.0938614623
|1 DOGECAST 兑换 TRY
₺0.7414425579
|1 DOGECAST 兑换 JPY
¥3.2941803592
|1 DOGECAST 兑换 RUB
₽2.33078799
|1 DOGECAST 兑换 INR
₹1.7999562748
|1 DOGECAST 兑换 IDR
Rp338.6788235527
|1 DOGECAST 兑换 PHP
₱1.2149494874
|1 DOGECAST 兑换 EGP
￡E.1.0654430866
|1 DOGECAST 兑换 BRL
R$0.1331278906
|1 DOGECAST 兑换 CAD
C$0.0302372496
|1 DOGECAST 兑换 BDT
৳2.509271755
|1 DOGECAST 兑换 NGN
₦32.5046233582
|1 DOGECAST 兑换 UAH
₴0.8831796654
|1 DOGECAST 兑换 VES
Bs1.07090259
|1 DOGECAST 兑换 PKR
Rs5.8490179695
|1 DOGECAST 兑换 KZT
₸11.0225273837
|1 DOGECAST 兑换 THB
฿0.7189746016
|1 DOGECAST 兑换 TWD
NT$0.6902072183
|1 DOGECAST 兑换 CHF
Fr0.018898281
|1 DOGECAST 兑换 HKD
HK$0.1631551593
|1 DOGECAST 兑换 MAD
.د.م0.212080709