DogeBonk 今日价格

DogeBonk (DOBO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DOBO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOBO。

DogeBonk 目前市值在 $ 150,912 排名第 #-，流通供应量为 420.69M DOBO。过去 24 小时内，DOBO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00899946，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOBO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 15.09。

DogeBonk（DOBO）市场信息

市值 $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K 成交量（24H） $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 完全稀释市值 $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K 流通量 420.69M 420.69M 420.69M 总供应量 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

DogeBonk 的当前市值为 $ 150.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.09。DOBO 的流通量为 420.69M，总供应量是 420690000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 150.91K。