Doge Head Coin（DHC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.221599 $ 0.221599 $ 0.221599 24H最低价 $ 0.235317 $ 0.235317 $ 0.235317 24H最高价 24H最低价 $ 0.221599$ 0.221599 $ 0.221599 24H最高价 $ 0.235317$ 0.235317 $ 0.235317 历史最高 $ 0.270405$ 0.270405 $ 0.270405 最低价 $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 涨跌幅（1H） -18.00% 涨跌幅（1D） -15.65% 漲跌幅（7D） -6.46% 漲跌幅（7D） -6.46%

Doge Head Coin（DHC）当前实时价格为 $0.18835。过去 24 小时内，DHC 的交易价格在 $ 0.221599 至 $ 0.235317 之间波动，市场活跃度显著。DHC 的历史最高价为 $ 0.270405，历史最低价为 $ 0.03381452。

从短期表现来看，DHC 在过去 1 小时内的价格变动为 -18.00%，过去 24 小时内变动为 -15.65%，过去 7 天内累计变动为 -6.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Doge Head Coin（DHC）市场信息

市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 流通量 10.02M 10.02M 10.02M 总供应量 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

Doge Head Coin 的当前市值为 $ 2.25M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DHC 的流通量为 10.02M，总供应量是 10023219.11050142，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.25M。