Doge Eat Doge 今日价格

Doge Eat Doge (OMNOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OMNOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OMNOM。

Doge Eat Doge 目前市值在 $ 55,403 排名第 #-，流通供应量为 311.00T OMNOM。过去 24 小时内，OMNOM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OMNOM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.96%。过去一天，总交易量达到 --。

Doge Eat Doge（OMNOM）市场信息

市值 $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 178.14K$ 178.14K $ 178.14K 流通量 311.00T 311.00T 311.00T 总供应量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Doge Eat Doge 的当前市值为 $ 55.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMNOM 的流通量为 311.00T，总供应量是 1.0e+15，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 178.14K。