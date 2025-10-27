Doge Baby（DOGE BABY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0465278 $ 0.0465278 $ 0.0465278 24H最低价 $ 0.05378 $ 0.05378 $ 0.05378 24H最高价 24H最低价 $ 0.0465278$ 0.0465278 $ 0.0465278 24H最高价 $ 0.05378$ 0.05378 $ 0.05378 历史最高 $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 最低价 $ 0.04427141$ 0.04427141 $ 0.04427141 涨跌幅（1H） -0.95% 涨跌幅（1D） -12.76% 漲跌幅（7D） -85.57% 漲跌幅（7D） -85.57%

Doge Baby（DOGE BABY）当前实时价格为 $0.04691535。过去 24 小时内，DOGE BABY 的交易价格在 $ 0.0465278 至 $ 0.05378 之间波动，市场活跃度显著。DOGE BABY 的历史最高价为 $ 25.64，历史最低价为 $ 0.04427141。

从短期表现来看，DOGE BABY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.95%，过去 24 小时内变动为 -12.76%，过去 7 天内累计变动为 -85.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Doge Baby（DOGE BABY）市场信息

市值 $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K 流通量 300.00K 300.00K 300.00K 总供应量 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Doge Baby 的当前市值为 $ 14.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGE BABY 的流通量为 300.00K，总供应量是 300000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.07K。