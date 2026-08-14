Dog on Wire 今日价格

Dog on Wire (DOW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4,06%。当前 DOW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOW。

Dog on Wire 目前市值在 $ 498 268 排名第 #-，流通供应量为 981,37M DOW。过去 24 小时内，DOW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOW 在过去一小时内波动了 +22,89%，过去7 天内波动了 +4 582,79%。过去一天，总交易量达到 $ 185,94K。

Dog on Wire（DOW）市场信息

市值 $ 498,27K$ 498,27K $ 498,27K 成交量（24H） $ 185,94K$ 185,94K $ 185,94K 完全稀释市值 $ 498,27K$ 498,27K $ 498,27K 流通量 981,37M 981,37M 981,37M 总供应量 981 372 448,6756984 981 372 448,6756984 981 372 448,6756984

Dog on Wire 的当前市值为 $ 498,27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 185,94K。DOW 的流通量为 981,37M，总供应量是 981372448.6756984，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 498,27K。