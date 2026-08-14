Dog In Sock 价格 (PUP)
Dog In Sock (PUP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.05%。当前 PUP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUP。
Dog In Sock 目前市值在 $ 61,611 排名第 #-，流通供应量为 999.99M PUP。过去 24 小时内，PUP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，PUP 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -2.61%。过去一天，总交易量达到 --。
Dog In Sock 的当前市值为 $ 61.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUP 的流通量为 999.99M，总供应量是 999987463.538239，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.61K。
-0.05%
+3.05%
-2.61%
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今天内，Dog In Sock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Dog In Sock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Dog In Sock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Dog In Sock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.05%
|30天
|$ 0
|+2.92%
|60天
|$ 0
|-57.62%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Dog In Sock 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Dog In Sock 目前的交易价格是多少？
当前价格：¥，过去 24 小时价格变动 3.05%。
PUP 是否吸引了机构投资者的关注？
机构投资者的参与可以从不断增长的交易量（¥--）、稳定的流动性以及相对于同类代币（Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem）的持续长期价格表现中推断出来。
Dog In Sock 的市场流动性如何？
--/100 的流动性评分表明市场深度强劲，能够使大额订单在各个交易所高效执行。
流通供应量对 PUP 有何影响？
对于流通供应量为 999987463.538239 的代币，供应动态会影响长期估值，尤其是在机构投资者增持或减持的周期中。
Dog In Sock 目前的市场价格与其历史峰值相比如何？
其历史最高价（ATH）为 ¥，历史最低价（ATL）为 ¥，为机构风险评估提供了参考点。
Dog In Sock 目前的交易活跃度如何？
其日交易量达到 ¥--，这是机构评估入场策略的关键指标。
-- 如何影响机构投资者的兴趣？
-- 的稳定性、可扩展性和开发者生态系统会显著影响大型投资者对 Dog In Sock 长期生存能力的评估。
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