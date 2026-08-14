Dog In Sock 今日价格

Dog In Sock (PUP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.05%。当前 PUP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUP。

Dog In Sock 目前市值在 $ 61,611 排名第 #-，流通供应量为 999.99M PUP。过去 24 小时内，PUP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUP 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -2.61%。过去一天，总交易量达到 --。

Dog In Sock（PUP）市场信息

市值 $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

Dog In Sock 的当前市值为 $ 61.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUP 的流通量为 999.99M，总供应量是 999987463.538239，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.61K。