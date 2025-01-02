Dog Food Token 价格 (OISHII)
今天 Dog Food Token (OISHII) 的实时价格为 0.01827267 USD。目前其市值为 $ 4.57M USD。OISHII 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dog Food Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 328.91 USD
- Dog Food Token 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 250.00M USD
在获取 MEXC 上从 OISHII兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 OISHII 价格信息的首选平台。
今天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038681689。
在过去60天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108127099。
在过去90天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0038681689
|-21.16%
|60天
|$ -0.0108127099
|-59.17%
|90天
|$ 0
|--
Dog Food Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-4.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + 10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 OISHII 兑换 AUD
A$0.029236272
|1 OISHII 兑换 GBP
￡0.014618136
|1 OISHII 兑换 EUR
€0.0175417632
|1 OISHII 兑换 USD
$0.01827267
|1 OISHII 兑换 MYR
RM0.0816788349
|1 OISHII 兑换 TRY
₺0.6452079777
|1 OISHII 兑换 JPY
¥2.8666164696
|1 OISHII 兑换 RUB
₽2.02826637
|1 OISHII 兑换 INR
₹1.5663332724
|1 OISHII 兑换 IDR
Rp294.7204426101
|1 OISHII 兑换 PHP
₱1.0572566862
|1 OISHII 兑换 EGP
￡E.0.9273380025
|1 OISHII 兑换 BRL
R$0.1158487278
|1 OISHII 兑换 CAD
C$0.0263126448
|1 OISHII 兑换 BDT
৳2.183584065
|1 OISHII 兑换 NGN
₦28.2857277066
|1 OISHII 兑换 UAH
₴0.7685485002
|1 OISHII 兑换 VES
Bs0.93190617
|1 OISHII 兑换 PKR
Rs5.0898522285
|1 OISHII 兑换 KZT
₸9.5918726631
|1 OISHII 兑换 THB
฿0.6256562208
|1 OISHII 兑换 TWD
NT$0.6008053896
|1 OISHII 兑换 CHF
Fr0.016445403
|1 OISHII 兑换 HKD
HK$0.1419786459
|1 OISHII 兑换 MAD
.د.م0.184553967