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Dog Food Token 价格 (OISHII)

USD

Dog Food Token (OISHII) 实时价格图表

$0.01827267
$0.01827267$0.01827267
0.00%(1D)

今天 Dog Food Token (OISHII) 的价格

今天 Dog Food Token (OISHII) 的实时价格为 0.01827267 USD。目前其市值为 $ 4.57M USD。OISHII 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dog Food Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 328.91 USD
- Dog Food Token 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 250.00M USD

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Dog Food Token (OISHII) 价格表现 USD

今天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038681689
在过去60天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108127099
在过去90天内，Dog Food Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0038681689-21.16%
60天$ -0.0108127099-59.17%
90天$ 0--

Dog Food Token (OISHII) 价格分析

Dog Food Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0.286083
$ 0.286083$ 0.286083

--

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-4.08%

Dog Food Token (OISHII) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 328.91
$ 328.91$ 328.91

250.00M
250.00M 250.00M

什么是Dog Food Token (OISHII)

Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ​ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + ​10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.

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Dog Food Token (OISHII) 资源

官网

大家还在问：关于 Dog Food Token (OISHII) 的其他问题

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OISHII 兑换为当地货币

1 OISHII 兑换 AUD
A$0.029236272
1 OISHII 兑换 GBP
0.014618136
1 OISHII 兑换 EUR
0.0175417632
1 OISHII 兑换 USD
$0.01827267
1 OISHII 兑换 MYR
RM0.0816788349
1 OISHII 兑换 TRY
0.6452079777
1 OISHII 兑换 JPY
¥2.8666164696
1 OISHII 兑换 RUB
2.02826637
1 OISHII 兑换 INR
1.5663332724
1 OISHII 兑换 IDR
Rp294.7204426101
1 OISHII 兑换 PHP
1.0572566862
1 OISHII 兑换 EGP
￡E.0.9273380025
1 OISHII 兑换 BRL
R$0.1158487278
1 OISHII 兑换 CAD
C$0.0263126448
1 OISHII 兑换 BDT
2.183584065
1 OISHII 兑换 NGN
28.2857277066
1 OISHII 兑换 UAH
0.7685485002
1 OISHII 兑换 VES
Bs0.93190617
1 OISHII 兑换 PKR
Rs5.0898522285
1 OISHII 兑换 KZT
9.5918726631
1 OISHII 兑换 THB
฿0.6256562208
1 OISHII 兑换 TWD
NT$0.6008053896
1 OISHII 兑换 CHF
Fr0.016445403
1 OISHII 兑换 HKD
HK$0.1419786459
1 OISHII 兑换 MAD
.د.م0.184553967