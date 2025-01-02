Diversified Staked ETH 价格 (DSETH)
今天 Diversified Staked ETH (DSETH) 的实时价格为 3,566.67 USD。目前其市值为 $ 2.04M USD。DSETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Diversified Staked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.87K USD
- Diversified Staked ETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 571.88 USD
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今天内，Diversified Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Diversified Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -25.8808275210。
在过去60天内，Diversified Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +910.9128946530。
在过去90天内，Diversified Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -25.8808275210
|-0.72%
|60天
|$ +910.9128946530
|+25.54%
|90天
|$ 0
|--
Diversified Staked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-2.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Diversified Staked ETH Index (dsETH) is an index token of the leading Ethereum liquid staking tokens. Along with providing a source of diversified staking yield, dsETH strengthens the Ethereum network with weightings that favor decentralized liquid staking protocols.
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|1 DSETH 兑换 AUD
A$5,706.672
|1 DSETH 兑换 GBP
￡2,853.336
|1 DSETH 兑换 EUR
€3,424.0032
|1 DSETH 兑换 USD
$3,566.67
|1 DSETH 兑换 MYR
RM15,943.0149
|1 DSETH 兑换 TRY
₺125,939.1177
|1 DSETH 兑换 JPY
¥559,539.1896
|1 DSETH 兑换 RUB
₽395,900.37
|1 DSETH 兑换 INR
₹305,734.9524
|1 DSETH 兑换 IDR
Rp57,526,927.4301
|1 DSETH 兑换 PHP
₱206,367.5262
|1 DSETH 兑换 EGP
￡E.181,008.5025
|1 DSETH 兑换 BRL
R$22,612.6878
|1 DSETH 兑换 CAD
C$5,136.0048
|1 DSETH 兑换 BDT
৳426,217.065
|1 DSETH 兑换 NGN
₦5,521,133.8266
|1 DSETH 兑换 UAH
₴150,014.1402
|1 DSETH 兑换 VES
Bs181,900.17
|1 DSETH 兑换 PKR
Rs993,495.9285
|1 DSETH 兑换 KZT
₸1,872,252.0831
|1 DSETH 兑换 THB
฿122,122.7808
|1 DSETH 兑换 TWD
NT$117,272.1096
|1 DSETH 兑换 CHF
Fr3,210.003
|1 DSETH 兑换 HKD
HK$27,713.0259
|1 DSETH 兑换 MAD
.د.م36,023.367