DISCLOSURE 今日价格

DISCLOSURE (DISCLOSURE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.72%。当前 DISCLOSURE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DISCLOSURE。

DISCLOSURE 目前市值在 $ 13,889.75 排名第 #-，流通供应量为 729.95M DISCLOSURE。过去 24 小时内，DISCLOSURE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DISCLOSURE 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +4.14%。过去一天，总交易量达到 --。

DISCLOSURE（DISCLOSURE）市场信息

市值 $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K 流通量 729.95M 729.95M 729.95M 总供应量 999,930,827.377716 999,930,827.377716 999,930,827.377716

DISCLOSURE 的当前市值为 $ 13.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DISCLOSURE 的流通量为 729.95M，总供应量是 999930827.377716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.89K。