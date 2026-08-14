DisclaimerCoin 今日价格

DisclaimerCoin (DONT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.76%。当前 DONT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DONT。

DisclaimerCoin 目前市值在 $ 262,790 排名第 #-，流通供应量为 149.11B DONT。过去 24 小时内，DONT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DONT 在过去一小时内波动了 +0.68%，过去7 天内波动了 -3.01%。过去一天，总交易量达到 --。

DisclaimerCoin（DONT）市场信息

市值 $ 262.79K$ 262.79K $ 262.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 702.56K$ 702.56K $ 702.56K 流通量 149.11B 149.11B 149.11B 总供应量 398,634,572,378.5864 398,634,572,378.5864 398,634,572,378.5864

DisclaimerCoin 的当前市值为 $ 262.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DONT 的流通量为 149.11B，总供应量是 398634572378.5864，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 702.56K。