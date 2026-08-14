Director Lucien 今日价格

Director Lucien (LUCIEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 LUCIEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LUCIEN。

Director Lucien 目前市值在 $ 83,237 排名第 #-，流通供应量为 500.00M LUCIEN。过去 24 小时内，LUCIEN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00350859，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LUCIEN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.64%。过去一天，总交易量达到 $ 7.55。

Director Lucien（LUCIEN）市场信息

市值 $ 83.24K$ 83.24K $ 83.24K 成交量（24H） $ 7.55$ 7.55 $ 7.55 完全稀释市值 $ 166.47K$ 166.47K $ 166.47K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Director Lucien 的当前市值为 $ 83.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.55。LUCIEN 的流通量为 500.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.47K。