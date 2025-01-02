今天 DIOM (DIOM) 的价格

今天 DIOM (DIOM) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 58.54K USD。DIOM 兑换 USD 的价格为实时更新。

DIOM 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 2.45K USD

- DIOM 当天价格变化为 -7.31%

- 其循环供应量为 100.00M USD

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