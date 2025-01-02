DinoLFG 价格 (DINO)
今天 DinoLFG (DINO) 的实时价格为 0.00410376 USD。目前其市值为 $ 1.28M USD。DINO 兑换 USD 的价格为实时更新。
DinoLFG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 61.61K USD
- DinoLFG 当天价格变化为 +3.09%
- 其循环供应量为 312.95M USD
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今天内，DinoLFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012281。
在过去30天内，DinoLFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017799250。
在过去60天内，DinoLFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019035877。
在过去90天内，DinoLFG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000697767976547507。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012281
|+3.09%
|30天
|$ -0.0017799250
|-43.37%
|60天
|$ -0.0019035877
|-46.38%
|90天
|$ -0.000697767976547507
|-14.53%
DinoLFG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.74%
+3.09%
-15.11%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DINO 兑换 AUD
A$0.006566016
|1 DINO 兑换 GBP
￡0.003283008
|1 DINO 兑换 EUR
€0.0039396096
|1 DINO 兑换 USD
$0.00410376
|1 DINO 兑换 MYR
RM0.0183438072
|1 DINO 兑换 TRY
₺0.1449037656
|1 DINO 兑换 JPY
¥0.6437978688
|1 DINO 兑换 RUB
₽0.45551736
|1 DINO 兑换 INR
₹0.3517743072
|1 DINO 兑换 IDR
Rp66.1896681528
|1 DINO 兑换 PHP
₱0.2374435536
|1 DINO 兑换 EGP
￡E.0.20826582
|1 DINO 兑换 BRL
R$0.0260178384
|1 DINO 兑换 CAD
C$0.0059094144
|1 DINO 兑换 BDT
৳0.49039932
|1 DINO 兑换 NGN
₦6.3525384048
|1 DINO 兑换 UAH
₴0.1726041456
|1 DINO 兑换 VES
Bs0.20929176
|1 DINO 兑换 PKR
Rs1.143102348
|1 DINO 兑换 KZT
₸2.1541867368
|1 DINO 兑换 THB
฿0.1405127424
|1 DINO 兑换 TWD
NT$0.1349316288
|1 DINO 兑换 CHF
Fr0.003693384
|1 DINO 兑换 HKD
HK$0.0318862152
|1 DINO 兑换 MAD
.د.م0.041447976