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Dino Poker 价格 (RAWR)

USD

Dino Poker (RAWR) 实时价格图表

$15.75
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+4.60%(1D)

今天 Dino Poker (RAWR) 的价格

今天 Dino Poker (RAWR) 的实时价格为 15.75 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RAWR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dino Poker 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 111.41 USD
- Dino Poker 当天价格变化为 +4.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Dino Poker (RAWR) 价格表现 USD

今天内，Dino Poker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.695826
在过去30天内，Dino Poker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +10.4455874250
在过去60天内，Dino Poker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.4966588000
在过去90天内，Dino Poker 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.078474428990631

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.695826+4.62%
30天$ +10.4455874250+66.32%
60天$ +8.4966588000+53.95%
90天$ +5.078474428990631+47.59%

Dino Poker (RAWR) 价格分析

Dino Poker 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 15.05
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$ 16.55
$ 16.55$ 16.55

$ 448.45
$ 448.45$ 448.45

+0.25%

+4.62%

-5.49%

Dino Poker (RAWR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 111.41
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0.00
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什么是Dino Poker (RAWR)

Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.

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Dino Poker (RAWR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dino Poker (RAWR) 的其他问题

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RAWR 兑换为当地货币

1 RAWR 兑换 AUD
A$25.3575
1 RAWR 兑换 GBP
12.7575
1 RAWR 兑换 EUR
15.2775
1 RAWR 兑换 USD
$15.75
1 RAWR 兑换 MYR
RM70.875
1 RAWR 兑换 TRY
558.18
1 RAWR 兑换 JPY
¥2,456.2125
1 RAWR 兑换 RUB
1,613.5875
1 RAWR 兑换 INR
1,363.4775
1 RAWR 兑换 IDR
Rp258,196.68
1 RAWR 兑换 PHP
922.1625
1 RAWR 兑换 EGP
￡E.793.8
1 RAWR 兑换 BRL
R$94.6575
1 RAWR 兑换 CAD
C$22.5225
1 RAWR 兑换 BDT
1,905.12
1 RAWR 兑换 NGN
24,494.4
1 RAWR 兑换 UAH
662.76
1 RAWR 兑换 VES
Bs850.5
1 RAWR 兑换 PKR
Rs4,388.265
1 RAWR 兑换 KZT
8,315.685
1 RAWR 兑换 THB
฿544.7925
1 RAWR 兑换 TWD
NT$518.175
1 RAWR 兑换 CHF
Fr14.3325
1 RAWR 兑换 HKD
HK$122.535
1 RAWR 兑换 MAD
.د.م158.445