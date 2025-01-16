dINJ 价格 (DINJ)
今天 dINJ (DINJ) 的实时价格为 23.24 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DINJ 兑换 USD 的价格为实时更新。
dINJ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.11K USD
- dINJ 当天价格变化为 +9.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.94。
在过去30天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.1708595600。
在过去60天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.9869186760。
在过去90天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.542936965221793。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.94
|+9.12%
|30天
|$ -4.1708595600
|-17.94%
|60天
|$ -2.9869186760
|-12.85%
|90天
|$ +1.542936965221793
|+7.11%
dINJ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+9.12%
+7.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
dINJ is the liquid staking solution for DojoSwap on Injective.
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|1 DINJ 兑换 AUD
A$37.4164
|1 DINJ 兑换 GBP
￡18.8244
|1 DINJ 兑换 EUR
€22.5428
|1 DINJ 兑换 USD
$23.24
|1 DINJ 兑换 MYR
RM104.58
|1 DINJ 兑换 TRY
₺823.6256
|1 DINJ 兑换 JPY
¥3,624.278
|1 DINJ 兑换 RUB
₽2,380.938
|1 DINJ 兑换 INR
₹2,011.8868
|1 DINJ 兑换 IDR
Rp380,983.5456
|1 DINJ 兑换 PHP
₱1,360.702
|1 DINJ 兑换 EGP
￡E.1,171.296
|1 DINJ 兑换 BRL
R$139.6724
|1 DINJ 兑换 CAD
C$33.2332
|1 DINJ 兑换 BDT
৳2,811.1104
|1 DINJ 兑换 NGN
₦36,142.848
|1 DINJ 兑换 UAH
₴977.9392
|1 DINJ 兑换 VES
Bs1,254.96
|1 DINJ 兑换 PKR
Rs6,475.1288
|1 DINJ 兑换 KZT
₸12,270.2552
|1 DINJ 兑换 THB
฿803.8716
|1 DINJ 兑换 TWD
NT$764.596
|1 DINJ 兑换 CHF
Fr21.1484
|1 DINJ 兑换 HKD
HK$180.8072
|1 DINJ 兑换 MAD
.د.م233.7944