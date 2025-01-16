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dINJ 价格 (DINJ)

USD

dINJ (DINJ) 实时价格图表

$23.24
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+9.10%(1D)

今天 dINJ (DINJ) 的价格

今天 dINJ (DINJ) 的实时价格为 23.24 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DINJ 兑换 USD 的价格为实时更新。
dINJ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.11K USD
- dINJ 当天价格变化为 +9.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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dINJ (DINJ) 价格表现 USD

今天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.94
在过去30天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.1708595600
在过去60天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.9869186760
在过去90天内，dINJ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.542936965221793

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.94+9.12%
30天$ -4.1708595600-17.94%
60天$ -2.9869186760-12.85%
90天$ +1.542936965221793+7.11%

dINJ (DINJ) 价格分析

dINJ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 21.16
$ 21.16$ 21.16

$ 23.76
$ 23.76$ 23.76

$ 52.79
$ 52.79$ 52.79

--

+9.12%

+7.73%

dINJ (DINJ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.11K
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什么是dINJ (DINJ)

dINJ is the liquid staking solution for DojoSwap on Injective.

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dINJ (DINJ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 dINJ (DINJ) 的其他问题

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DINJ 兑换为当地货币

1 DINJ 兑换 AUD
A$37.4164
1 DINJ 兑换 GBP
18.8244
1 DINJ 兑换 EUR
22.5428
1 DINJ 兑换 USD
$23.24
1 DINJ 兑换 MYR
RM104.58
1 DINJ 兑换 TRY
823.6256
1 DINJ 兑换 JPY
¥3,624.278
1 DINJ 兑换 RUB
2,380.938
1 DINJ 兑换 INR
2,011.8868
1 DINJ 兑换 IDR
Rp380,983.5456
1 DINJ 兑换 PHP
1,360.702
1 DINJ 兑换 EGP
￡E.1,171.296
1 DINJ 兑换 BRL
R$139.6724
1 DINJ 兑换 CAD
C$33.2332
1 DINJ 兑换 BDT
2,811.1104
1 DINJ 兑换 NGN
36,142.848
1 DINJ 兑换 UAH
977.9392
1 DINJ 兑换 VES
Bs1,254.96
1 DINJ 兑换 PKR
Rs6,475.1288
1 DINJ 兑换 KZT
12,270.2552
1 DINJ 兑换 THB
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1 DINJ 兑换 TWD
NT$764.596
1 DINJ 兑换 CHF
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1 DINJ 兑换 MAD
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