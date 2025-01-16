Dinero Staked ETH 价格 (PXETH)
今天 Dinero Staked ETH (PXETH) 的实时价格为 3,339.17 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinero Staked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.64M USD
- Dinero Staked ETH 当天价格变化为 +4.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Dinero Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +151.79。
在过去30天内，Dinero Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -542.7366707880。
在过去60天内，Dinero Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +243.5650703060。
在过去90天内，Dinero Staked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +725.2994410882006。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +151.79
|+4.76%
|30天
|$ -542.7366707880
|-16.25%
|60天
|$ +243.5650703060
|+7.29%
|90天
|$ +725.2994410882006
|+27.75%
Dinero Staked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.16%
+4.76%
+1.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO’s Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH.
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|1 PXETH 兑换 AUD
A$5,376.0637
|1 PXETH 兑换 GBP
￡2,704.7277
|1 PXETH 兑换 EUR
€3,238.9949
|1 PXETH 兑换 USD
$3,339.17
|1 PXETH 兑换 MYR
RM15,026.265
|1 PXETH 兑换 TRY
₺118,340.1848
|1 PXETH 兑换 JPY
¥520,743.5615
|1 PXETH 兑换 RUB
₽342,097.9665
|1 PXETH 兑换 INR
₹289,071.9469
|1 PXETH 兑换 IDR
Rp54,740,483.0448
|1 PXETH 兑换 PHP
₱195,508.4035
|1 PXETH 兑换 EGP
￡E.168,294.168
|1 PXETH 兑换 BRL
R$20,068.4117
|1 PXETH 兑换 CAD
C$4,775.0131
|1 PXETH 兑换 BDT
৳403,906.0032
|1 PXETH 兑换 NGN
₦5,193,077.184
|1 PXETH 兑换 UAH
₴140,512.2736
|1 PXETH 兑换 VES
Bs180,315.18
|1 PXETH 兑换 PKR
Rs930,359.5454
|1 PXETH 兑换 KZT
₸1,763,014.9766
|1 PXETH 兑换 THB
฿115,501.8903
|1 PXETH 兑换 TWD
NT$109,858.693
|1 PXETH 兑换 CHF
Fr3,038.6447
|1 PXETH 兑换 HKD
HK$25,978.7426
|1 PXETH 兑换 MAD
.د.م33,592.0502