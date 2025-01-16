Dinari SPY 价格 (SPY.D)
今天 Dinari SPY (SPY.D) 的实时价格为 590.25 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SPY.D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinari SPY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Dinari SPY 当天价格变化为 +1.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 SPY.D兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SPY.D 价格信息的首选平台。
今天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.85。
在过去30天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.3391218750。
在过去60天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.4657150000。
在过去90天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +6.85
|+1.17%
|30天
|$ -15.3391218750
|-2.59%
|60天
|$ +5.4657150000
|+0.93%
|90天
|$ 0
|--
Dinari SPY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
+1.17%
+0.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SPY dShares (SPY.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world SPY S&P 500 ETF shares
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SPY.D 兑换 AUD
A$950.3025
|1 SPY.D 兑换 GBP
￡478.1025
|1 SPY.D 兑换 EUR
€572.5425
|1 SPY.D 兑换 USD
$590.25
|1 SPY.D 兑换 MYR
RM2,656.125
|1 SPY.D 兑换 TRY
₺20,918.46
|1 SPY.D 兑换 JPY
¥92,049.4875
|1 SPY.D 兑换 RUB
₽60,471.1125
|1 SPY.D 兑换 INR
₹51,097.9425
|1 SPY.D 兑换 IDR
Rp9,676,227.96
|1 SPY.D 兑换 PHP
₱34,559.1375
|1 SPY.D 兑换 EGP
￡E.29,748.6
|1 SPY.D 兑换 BRL
R$3,547.4025
|1 SPY.D 兑换 CAD
C$844.0575
|1 SPY.D 兑换 BDT
৳71,396.64
|1 SPY.D 兑换 NGN
₦917,956.8
|1 SPY.D 兑换 UAH
₴24,837.72
|1 SPY.D 兑换 VES
Bs31,873.5
|1 SPY.D 兑换 PKR
Rs164,455.455
|1 SPY.D 兑换 KZT
₸311,640.195
|1 SPY.D 兑换 THB
฿20,416.7475
|1 SPY.D 兑换 TWD
NT$19,419.225
|1 SPY.D 兑换 CHF
Fr537.1275
|1 SPY.D 兑换 HKD
HK$4,592.145
|1 SPY.D 兑换 MAD
.د.م5,937.915