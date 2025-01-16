Dinari SPY 图标

Dinari SPY 价格 (SPY.D)

USD

Dinari SPY (SPY.D) 实时价格图表

$590.25
$590.25$590.25
+1.10%(1D)

今天 Dinari SPY (SPY.D) 的价格

今天 Dinari SPY (SPY.D) 的实时价格为 590.25 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SPY.D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinari SPY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Dinari SPY 当天价格变化为 +1.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 SPY.D兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SPY.D 价格信息的首选平台。

Dinari SPY (SPY.D) 价格表现 USD

今天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.85
在过去30天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.3391218750
在过去60天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.4657150000
在过去90天内，Dinari SPY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +6.85+1.17%
30天$ -15.3391218750-2.59%
60天$ +5.4657150000+0.93%
90天$ 0--

Dinari SPY (SPY.D) 价格分析

Dinari SPY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 583.4
$ 583.4$ 583.4

$ 590.25
$ 590.25$ 590.25

$ 608.34
$ 608.34$ 608.34

0.00%

+1.17%

+0.23%

Dinari SPY (SPY.D) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什么是Dinari SPY (SPY.D)

SPY dShares (SPY.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world SPY S&P 500 ETF shares

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Dinari SPY (SPY.D) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dinari SPY (SPY.D) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SPY.D 兑换为当地货币

1 SPY.D 兑换 AUD
A$950.3025
1 SPY.D 兑换 GBP
478.1025
1 SPY.D 兑换 EUR
572.5425
1 SPY.D 兑换 USD
$590.25
1 SPY.D 兑换 MYR
RM2,656.125
1 SPY.D 兑换 TRY
20,918.46
1 SPY.D 兑换 JPY
¥92,049.4875
1 SPY.D 兑换 RUB
60,471.1125
1 SPY.D 兑换 INR
51,097.9425
1 SPY.D 兑换 IDR
Rp9,676,227.96
1 SPY.D 兑换 PHP
34,559.1375
1 SPY.D 兑换 EGP
￡E.29,748.6
1 SPY.D 兑换 BRL
R$3,547.4025
1 SPY.D 兑换 CAD
C$844.0575
1 SPY.D 兑换 BDT
71,396.64
1 SPY.D 兑换 NGN
917,956.8
1 SPY.D 兑换 UAH
24,837.72
1 SPY.D 兑换 VES
Bs31,873.5
1 SPY.D 兑换 PKR
Rs164,455.455
1 SPY.D 兑换 KZT
311,640.195
1 SPY.D 兑换 THB
฿20,416.7475
1 SPY.D 兑换 TWD
NT$19,419.225
1 SPY.D 兑换 CHF
Fr537.1275
1 SPY.D 兑换 HKD
HK$4,592.145
1 SPY.D 兑换 MAD
.د.م5,937.915