Dinari NFLX 价格 (NFLX.D)
今天 Dinari NFLX (NFLX.D) 的实时价格为 866.4 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NFLX.D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinari NFLX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Dinari NFLX 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -45.9577548000。
在过去60天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +113.7846585600。
在过去90天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ -45.9577548000
|-5.30%
|60天
|$ +113.7846585600
|+13.13%
|90天
|$ 0
|--
Dinari NFLX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
0.00%
-0.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Netflix dShares (NFLX.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Netflix, Inc shares
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|1 NFLX.D 兑换 AUD
A$1,394.904
|1 NFLX.D 兑换 GBP
￡701.784
|1 NFLX.D 兑换 EUR
€840.408
|1 NFLX.D 兑换 USD
$866.4
|1 NFLX.D 兑换 MYR
RM3,898.8
|1 NFLX.D 兑换 TRY
₺30,705.216
|1 NFLX.D 兑换 JPY
¥135,115.08
|1 NFLX.D 兑换 RUB
₽88,762.68
|1 NFLX.D 兑换 INR
₹75,004.248
|1 NFLX.D 兑换 IDR
Rp14,203,276.416
|1 NFLX.D 兑换 PHP
₱50,727.72
|1 NFLX.D 兑换 EGP
￡E.43,666.56
|1 NFLX.D 兑换 BRL
R$5,207.064
|1 NFLX.D 兑换 CAD
C$1,238.952
|1 NFLX.D 兑换 BDT
৳104,799.744
|1 NFLX.D 兑换 NGN
₦1,347,425.28
|1 NFLX.D 兑换 UAH
₴36,458.112
|1 NFLX.D 兑换 VES
Bs46,785.6
|1 NFLX.D 兑换 PKR
Rs241,396.368
|1 NFLX.D 兑换 KZT
₸457,441.872
|1 NFLX.D 兑换 THB
฿29,968.776
|1 NFLX.D 兑换 TWD
NT$28,504.56
|1 NFLX.D 兑换 CHF
Fr788.424
|1 NFLX.D 兑换 HKD
HK$6,740.592
|1 NFLX.D 兑换 MAD
.د.م8,715.984