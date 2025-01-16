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Dinari NFLX 价格 (NFLX.D)

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Dinari NFLX (NFLX.D) 实时价格图表

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今天 Dinari NFLX (NFLX.D) 的价格

今天 Dinari NFLX (NFLX.D) 的实时价格为 866.4 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NFLX.D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinari NFLX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Dinari NFLX 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Dinari NFLX (NFLX.D) 价格表现 USD

今天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0
在过去30天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -45.9577548000
在过去60天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +113.7846585600
在过去90天内，Dinari NFLX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ -45.9577548000-5.30%
60天$ +113.7846585600+13.13%
90天$ 0--

Dinari NFLX (NFLX.D) 价格分析

Dinari NFLX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Dinari NFLX (NFLX.D) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Dinari NFLX (NFLX.D)

Netflix dShares (NFLX.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Netflix, Inc shares

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Dinari NFLX (NFLX.D) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Dinari NFLX (NFLX.D) 的其他问题

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NFLX.D 兑换为当地货币

1 NFLX.D 兑换 AUD
A$1,394.904
1 NFLX.D 兑换 GBP
701.784
1 NFLX.D 兑换 EUR
840.408
1 NFLX.D 兑换 USD
$866.4
1 NFLX.D 兑换 MYR
RM3,898.8
1 NFLX.D 兑换 TRY
30,705.216
1 NFLX.D 兑换 JPY
¥135,115.08
1 NFLX.D 兑换 RUB
88,762.68
1 NFLX.D 兑换 INR
75,004.248
1 NFLX.D 兑换 IDR
Rp14,203,276.416
1 NFLX.D 兑换 PHP
50,727.72
1 NFLX.D 兑换 EGP
￡E.43,666.56
1 NFLX.D 兑换 BRL
R$5,207.064
1 NFLX.D 兑换 CAD
C$1,238.952
1 NFLX.D 兑换 BDT
104,799.744
1 NFLX.D 兑换 NGN
1,347,425.28
1 NFLX.D 兑换 UAH
36,458.112
1 NFLX.D 兑换 VES
Bs46,785.6
1 NFLX.D 兑换 PKR
Rs241,396.368
1 NFLX.D 兑换 KZT
457,441.872
1 NFLX.D 兑换 THB
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1 NFLX.D 兑换 TWD
NT$28,504.56
1 NFLX.D 兑换 CHF
Fr788.424
1 NFLX.D 兑换 HKD
HK$6,740.592
1 NFLX.D 兑换 MAD
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