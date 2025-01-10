Dinari GOOGL 价格 (GOOGL.D)
今天 Dinari GOOGL (GOOGL.D) 的实时价格为 194.68 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOOGL.D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinari GOOGL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Dinari GOOGL 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Dinari GOOGL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Dinari GOOGL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +11.7781400000。
在过去60天内，Dinari GOOGL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.2523146960。
在过去90天内，Dinari GOOGL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +31.3575386916012。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ +11.7781400000
|+6.05%
|60天
|$ +16.2523146960
|+8.35%
|90天
|$ +31.3575386916012
|+19.20%
Dinari GOOGL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
0.00%
+2.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Google dShares (GOOGL.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Alphabet Inc Class A shares
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|1 GOOGL.D 兑换 AUD
A$315.3816
|1 GOOGL.D 兑换 GBP
￡157.6908
|1 GOOGL.D 兑换 EUR
€188.8396
|1 GOOGL.D 兑换 USD
$194.68
|1 GOOGL.D 兑换 MYR
RM874.1132
|1 GOOGL.D 兑换 TRY
₺6,893.6188
|1 GOOGL.D 兑换 JPY
¥30,856.78
|1 GOOGL.D 兑换 RUB
₽19,911.8704
|1 GOOGL.D 兑换 INR
₹16,761.948
|1 GOOGL.D 兑换 IDR
Rp3,139,999.5604
|1 GOOGL.D 兑换 PHP
₱11,412.1416
|1 GOOGL.D 兑换 EGP
￡E.9,841.074
|1 GOOGL.D 兑换 BRL
R$1,187.548
|1 GOOGL.D 兑换 CAD
C$280.3392
|1 GOOGL.D 兑换 BDT
৳23,747.0664
|1 GOOGL.D 兑换 NGN
₦301,827.9784
|1 GOOGL.D 兑换 UAH
₴8,231.0704
|1 GOOGL.D 兑换 VES
Bs10,318.04
|1 GOOGL.D 兑换 PKR
Rs54,212.5396
|1 GOOGL.D 兑换 KZT
₸102,732.636
|1 GOOGL.D 兑换 THB
฿6,765.13
|1 GOOGL.D 兑换 TWD
NT$6,428.3336
|1 GOOGL.D 兑换 CHF
Fr177.1588
|1 GOOGL.D 兑换 HKD
HK$1,514.6104
|1 GOOGL.D 兑换 MAD
.د.م1,954.5872