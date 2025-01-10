Dinari AAPL 价格 (AAPL.D)
今天 Dinari AAPL (AAPL.D) 的实时价格为 243.32 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AAPL.D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dinari AAPL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Dinari AAPL 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Dinari AAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Dinari AAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1278056040。
在过去60天内，Dinari AAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Dinari AAPL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0.0
|0.00%
|30天
|$ -3.1278056040
|-1.28%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Dinari AAPL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+0.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Apple dShares (AAPL.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Apple Inc shares
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|1 AAPL.D 兑换 AUD
A$394.1784
|1 AAPL.D 兑换 GBP
￡197.0892
|1 AAPL.D 兑换 EUR
€236.0204
|1 AAPL.D 兑换 USD
$243.32
|1 AAPL.D 兑换 MYR
RM1,092.5068
|1 AAPL.D 兑换 TRY
₺8,615.9612
|1 AAPL.D 兑换 JPY
¥38,566.22
|1 AAPL.D 兑换 RUB
₽24,886.7696
|1 AAPL.D 兑换 INR
₹20,949.852
|1 AAPL.D 兑换 IDR
Rp3,924,515.5796
|1 AAPL.D 兑换 PHP
₱14,263.4184
|1 AAPL.D 兑换 EGP
￡E.12,299.826
|1 AAPL.D 兑换 BRL
R$1,484.252
|1 AAPL.D 兑换 CAD
C$350.3808
|1 AAPL.D 兑换 BDT
৳29,680.1736
|1 AAPL.D 兑换 NGN
₦377,238.4616
|1 AAPL.D 兑换 UAH
₴10,287.5696
|1 AAPL.D 兑换 VES
Bs12,895.96
|1 AAPL.D 兑换 PKR
Rs67,757.3204
|1 AAPL.D 兑换 KZT
₸128,399.964
|1 AAPL.D 兑换 THB
฿8,455.37
|1 AAPL.D 兑换 TWD
NT$8,034.4264
|1 AAPL.D 兑换 CHF
Fr221.4212
|1 AAPL.D 兑换 HKD
HK$1,893.0296
|1 AAPL.D 兑换 MAD
.د.م2,442.9328