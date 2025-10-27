dihcoin（DIH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.68% 涨跌幅（1D） +4.51% 漲跌幅（7D） +5.74% 漲跌幅（7D） +5.74%

dihcoin（DIH）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DIH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DIH 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DIH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.68%，过去 24 小时内变动为 +4.51%，过去 7 天内累计变动为 +5.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

dihcoin（DIH）市场信息

市值 $ 34.52K$ 34.52K $ 34.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.52K$ 34.52K $ 34.52K 流通量 998.77M 998.77M 998.77M 总供应量 998,765,140.056302 998,765,140.056302 998,765,140.056302

dihcoin 的当前市值为 $ 34.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIH 的流通量为 998.77M，总供应量是 998765140.056302，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.52K。