Digits DAO 图标

Digits DAO 价格 (DIGITS)

USD

Digits DAO (DIGITS) 实时价格图表

$0.00616282
$0.00616282$0.00616282
-0.60%(1D)

今天 Digits DAO (DIGITS) 的价格

今天 Digits DAO (DIGITS) 的实时价格为 0.00616282 USD。目前其市值为 $ 4.91M USD。DIGITS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Digits DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.64K USD
- Digits DAO 当天价格变化为 -0.60%
- 其循环供应量为 790.74M USD

在获取 MEXC 上从 DIGITS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DIGITS 价格信息的首选平台。

Digits DAO (DIGITS) 价格表现 USD

今天内，Digits DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Digits DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022212738
在过去60天内，Digits DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032724111
在过去90天内，Digits DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.60%
30天$ +0.0022212738+36.04%
60天$ +0.0032724111+53.10%
90天$ 0--

Digits DAO (DIGITS) 价格分析

Digits DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00615126
$ 0.00615126$ 0.00615126

$ 0.00624633
$ 0.00624633$ 0.00624633

$ 0.01765585
$ 0.01765585$ 0.01765585

-0.09%

-0.60%

-2.91%

Digits DAO (DIGITS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

$ 1.64K
$ 1.64K$ 1.64K

790.74M
790.74M 790.74M

什么是Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Digits DAO (DIGITS) 资源

官网

大家还在问：关于 Digits DAO (DIGITS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DIGITS 兑换为当地货币

1 DIGITS 兑换 AUD
A$0.009860512
1 DIGITS 兑换 GBP
0.004930256
1 DIGITS 兑换 EUR
0.0059163072
1 DIGITS 兑换 USD
$0.00616282
1 DIGITS 兑换 MYR
RM0.0275478054
1 DIGITS 兑换 TRY
0.2174859178
1 DIGITS 兑换 JPY
¥0.9668232016
1 DIGITS 兑换 RUB
0.68407302
1 DIGITS 兑换 INR
0.5282153022
1 DIGITS 兑换 IDR
Rp99.4003086646
1 DIGITS 兑换 PHP
0.3564575088
1 DIGITS 兑换 EGP
￡E.0.312763115
1 DIGITS 兑换 BRL
R$0.0390722788
1 DIGITS 兑换 CAD
C$0.0088744608
1 DIGITS 兑换 BDT
0.73645699
1 DIGITS 兑换 NGN
9.5399221036
1 DIGITS 兑换 UAH
0.2592082092
1 DIGITS 兑换 VES
Bs0.31430382
1 DIGITS 兑换 PKR
Rs1.716653511
1 DIGITS 兑换 KZT
3.2350491026
1 DIGITS 兑换 THB
฿0.2110149568
1 DIGITS 兑换 TWD
NT$0.2025718934
1 DIGITS 兑换 CHF
Fr0.005546538
1 DIGITS 兑换 HKD
HK$0.0478851114
1 DIGITS 兑换 MAD
.د.م0.062244482