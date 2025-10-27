Digital Slop（SLOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002095 $ 0.00002095 $ 0.00002095 24H最低价 $ 0.00002292 $ 0.00002292 $ 0.00002292 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002095$ 0.00002095 $ 0.00002095 24H最高价 $ 0.00002292$ 0.00002292 $ 0.00002292 历史最高 $ 0.00064503$ 0.00064503 $ 0.00064503 最低价 $ 0.00001917$ 0.00001917 $ 0.00001917 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） +8.62% 漲跌幅（7D） +7.20% 漲跌幅（7D） +7.20%

Digital Slop（SLOP）当前实时价格为 $0.00002276。过去 24 小时内，SLOP 的交易价格在 $ 0.00002095 至 $ 0.00002292 之间波动，市场活跃度显著。SLOP 的历史最高价为 $ 0.00064503，历史最低价为 $ 0.00001917。

从短期表现来看，SLOP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 +8.62%，过去 7 天内累计变动为 +7.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Digital Slop（SLOP）市场信息

市值 $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K 流通量 999.47M 999.47M 999.47M 总供应量 999,474,981.252615 999,474,981.252615 999,474,981.252615

Digital Slop 的当前市值为 $ 22.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SLOP 的流通量为 999.47M，总供应量是 999474981.252615，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.75K。