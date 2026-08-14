Digital Metals 今日价格

Digital Metals (METALS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 METALS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 METALS。

Digital Metals 目前市值在 $ 11,152.19 排名第 #-，流通供应量为 549.22M METALS。过去 24 小时内，METALS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00281992，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，METALS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.19%。过去一天，总交易量达到 --。

Digital Metals（METALS）市场信息

市值 $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K 流通量 549.22M 549.22M 549.22M 总供应量 549,220,640.91239 549,220,640.91239 549,220,640.91239

Digital Metals 的当前市值为 $ 11.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。METALS 的流通量为 549.22M，总供应量是 549220640.91239，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.15K。