Digital Gold（GOLD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000159 $ 0.0000159 $ 0.0000159 24H最低价 $ 0.00001673 $ 0.00001673 $ 0.00001673 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000159$ 0.0000159 $ 0.0000159 24H最高价 $ 0.00001673$ 0.00001673 $ 0.00001673 历史最高 $ 0.00010403$ 0.00010403 $ 0.00010403 最低价 $ 0.00001574$ 0.00001574 $ 0.00001574 涨跌幅（1H） +1.22% 涨跌幅（1D） +5.39% 漲跌幅（7D） -25.46% 漲跌幅（7D） -25.46%

Digital Gold（GOLD）当前实时价格为 $0.00001681。过去 24 小时内，GOLD 的交易价格在 $ 0.0000159 至 $ 0.00001673 之间波动，市场活跃度显著。GOLD 的历史最高价为 $ 0.00010403，历史最低价为 $ 0.00001574。

从短期表现来看，GOLD 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.22%，过去 24 小时内变动为 +5.39%，过去 7 天内累计变动为 -25.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Digital Gold（GOLD）市场信息

市值 $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Digital Gold 的当前市值为 $ 16.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOLD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.81K。