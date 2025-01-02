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Digital Fitness 价格 (DEFIT)

USD

Digital Fitness (DEFIT) 实时价格图表

$0.081037
$0.081037$0.081037
+4.40%(1D)

今天 Digital Fitness (DEFIT) 的价格

今天 Digital Fitness (DEFIT) 的实时价格为 0.081037 USD。目前其市值为 $ 2.40M USD。DEFIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Digital Fitness 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.01K USD
- Digital Fitness 当天价格变化为 +4.41%
- 其循环供应量为 29.76M USD

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Digital Fitness (DEFIT) 价格表现 USD

今天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034212
在过去30天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0284285008
在过去60天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0319887236
在过去90天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0607675786729546

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0034212+4.41%
30天$ -0.0284285008-35.08%
60天$ -0.0319887236-39.47%
90天$ -0.0607675786729546-42.85%

Digital Fitness (DEFIT) 价格分析

Digital Fitness 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.07724
$ 0.07724$ 0.07724

$ 0.080878
$ 0.080878$ 0.080878

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

+0.73%

+4.41%

+0.17%

Digital Fitness (DEFIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

29.76M
29.76M 29.76M

什么是Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

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Digital Fitness (DEFIT) 资源

白皮书
官网

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DEFIT 兑换为当地货币

1 DEFIT 兑换 AUD
A$0.1296592
1 DEFIT 兑换 GBP
0.0648296
1 DEFIT 兑换 EUR
0.07779552
1 DEFIT 兑换 USD
$0.081037
1 DEFIT 兑换 MYR
RM0.36223539
1 DEFIT 兑换 TRY
2.85979573
1 DEFIT 兑换 JPY
¥12.71308456
1 DEFIT 兑换 RUB
8.995107
1 DEFIT 兑换 INR
6.94568127
1 DEFIT 兑换 IDR
Rp1,307.04820411
1 DEFIT 兑换 PHP
4.68718008
1 DEFIT 兑换 EGP
￡E.4.11343812
1 DEFIT 兑换 BRL
R$0.51377458
1 DEFIT 兑换 CAD
C$0.11669328
1 DEFIT 兑换 BDT
9.6839215
1 DEFIT 兑换 NGN
125.44365526
1 DEFIT 兑换 UAH
3.40841622
1 DEFIT 兑换 VES
Bs4.132887
1 DEFIT 兑换 PKR
Rs22.57285635
1 DEFIT 兑换 KZT
42.53875241
1 DEFIT 兑换 THB
฿2.77470688
1 DEFIT 兑换 TWD
NT$2.66368619
1 DEFIT 兑换 CHF
Fr0.0729333
1 DEFIT 兑换 HKD
HK$0.62965749
1 DEFIT 兑换 MAD
.د.م0.8184737