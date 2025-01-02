Digital Fitness 价格 (DEFIT)
今天 Digital Fitness (DEFIT) 的实时价格为 0.081037 USD。目前其市值为 $ 2.40M USD。DEFIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Digital Fitness 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.01K USD
- Digital Fitness 当天价格变化为 +4.41%
- 其循环供应量为 29.76M USD
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今天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034212。
在过去30天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0284285008。
在过去60天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0319887236。
在过去90天内，Digital Fitness 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0607675786729546。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0034212
|+4.41%
|30天
|$ -0.0284285008
|-35.08%
|60天
|$ -0.0319887236
|-39.47%
|90天
|$ -0.0607675786729546
|-42.85%
Digital Fitness 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.73%
+4.41%
+0.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon
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|1 DEFIT 兑换 AUD
A$0.1296592
|1 DEFIT 兑换 GBP
￡0.0648296
|1 DEFIT 兑换 EUR
€0.07779552
|1 DEFIT 兑换 USD
$0.081037
|1 DEFIT 兑换 MYR
RM0.36223539
|1 DEFIT 兑换 TRY
₺2.85979573
|1 DEFIT 兑换 JPY
¥12.71308456
|1 DEFIT 兑换 RUB
₽8.995107
|1 DEFIT 兑换 INR
₹6.94568127
|1 DEFIT 兑换 IDR
Rp1,307.04820411
|1 DEFIT 兑换 PHP
₱4.68718008
|1 DEFIT 兑换 EGP
￡E.4.11343812
|1 DEFIT 兑换 BRL
R$0.51377458
|1 DEFIT 兑换 CAD
C$0.11669328
|1 DEFIT 兑换 BDT
৳9.6839215
|1 DEFIT 兑换 NGN
₦125.44365526
|1 DEFIT 兑换 UAH
₴3.40841622
|1 DEFIT 兑换 VES
Bs4.132887
|1 DEFIT 兑换 PKR
Rs22.57285635
|1 DEFIT 兑换 KZT
₸42.53875241
|1 DEFIT 兑换 THB
฿2.77470688
|1 DEFIT 兑换 TWD
NT$2.66368619
|1 DEFIT 兑换 CHF
Fr0.0729333
|1 DEFIT 兑换 HKD
HK$0.62965749
|1 DEFIT 兑换 MAD
.د.م0.8184737