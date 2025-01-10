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Digital Financial Exchange 价格 (DIFX)

USD

Digital Financial Exchange (DIFX) 实时价格图表

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+1.20%(1D)

今天 Digital Financial Exchange (DIFX) 的价格

今天 Digital Financial Exchange (DIFX) 的实时价格为 0.097763 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DIFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Digital Financial Exchange 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.81M USD
- Digital Financial Exchange 当天价格变化为 +1.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Digital Financial Exchange (DIFX) 价格表现 USD

今天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00125159
在过去30天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108414474
在过去60天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041561788
在过去90天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00347295916537564

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00125159+1.30%
30天$ -0.0108414474-11.08%
60天$ -0.0041561788-4.25%
90天$ -0.00347295916537564-3.43%

Digital Financial Exchange (DIFX) 价格分析

Digital Financial Exchange 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.095444
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$ 0.100241
$ 0.100241$ 0.100241

$ 0.444
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-1.67%

+1.30%

-5.45%

Digital Financial Exchange (DIFX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.81M
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什么是Digital Financial Exchange (DIFX)

Digital Financial Exchange token (DIFX) is the native token associated with the cryptocurrency exchange DIFX. Based on the Ethereum/Binance Smart Chain blockchain, this digital asset is ERC-20/BEP-20 compliant and decentralized. DIFX's value is dependent in part on the reputation of its crypto exchange.

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Digital Financial Exchange (DIFX) 资源

官网

大家还在问：关于 Digital Financial Exchange (DIFX) 的其他问题

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DIFX 兑换为当地货币

1 DIFX 兑换 AUD
A$0.15837606
1 DIFX 兑换 GBP
0.07918803
1 DIFX 兑换 EUR
0.09483011
1 DIFX 兑换 USD
$0.097763
1 DIFX 兑换 MYR
RM0.43895587
1 DIFX 兑换 TRY
3.46178783
1 DIFX 兑换 JPY
¥15.4954355
1 DIFX 兑换 RUB
9.99919964
1 DIFX 兑换 INR
8.4173943
1 DIFX 兑换 IDR
Rp1,576.82235989
1 DIFX 兑换 PHP
5.73086706
1 DIFX 兑换 EGP
￡E.4.94191965
1 DIFX 兑换 BRL
R$0.5963543
1 DIFX 兑换 CAD
C$0.14077872
1 DIFX 兑换 BDT
11.92513074
1 DIFX 兑换 NGN
151.56979994
1 DIFX 兑换 UAH
4.13341964
1 DIFX 兑换 VES
Bs5.181439
1 DIFX 兑换 PKR
Rs27.22406261
1 DIFX 兑换 KZT
51.5895351
1 DIFX 兑换 THB
฿3.39726425
1 DIFX 兑换 TWD
NT$3.22813426
1 DIFX 兑换 CHF
Fr0.08896433
1 DIFX 兑换 HKD
HK$0.76059614
1 DIFX 兑换 MAD
.د.م0.98154052