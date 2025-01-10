Digital Financial Exchange 价格 (DIFX)
今天 Digital Financial Exchange (DIFX) 的实时价格为 0.097763 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DIFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Digital Financial Exchange 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.81M USD
- Digital Financial Exchange 当天价格变化为 +1.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00125159。
在过去30天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108414474。
在过去60天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041561788。
在过去90天内，Digital Financial Exchange 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00347295916537564。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00125159
|+1.30%
|30天
|$ -0.0108414474
|-11.08%
|60天
|$ -0.0041561788
|-4.25%
|90天
|$ -0.00347295916537564
|-3.43%
Digital Financial Exchange 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.67%
+1.30%
-5.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Digital Financial Exchange token (DIFX) is the native token associated with the cryptocurrency exchange DIFX. Based on the Ethereum/Binance Smart Chain blockchain, this digital asset is ERC-20/BEP-20 compliant and decentralized. DIFX's value is dependent in part on the reputation of its crypto exchange.
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|1 DIFX 兑换 AUD
A$0.15837606
|1 DIFX 兑换 GBP
￡0.07918803
|1 DIFX 兑换 EUR
€0.09483011
|1 DIFX 兑换 USD
$0.097763
|1 DIFX 兑换 MYR
RM0.43895587
|1 DIFX 兑换 TRY
₺3.46178783
|1 DIFX 兑换 JPY
¥15.4954355
|1 DIFX 兑换 RUB
₽9.99919964
|1 DIFX 兑换 INR
₹8.4173943
|1 DIFX 兑换 IDR
Rp1,576.82235989
|1 DIFX 兑换 PHP
₱5.73086706
|1 DIFX 兑换 EGP
￡E.4.94191965
|1 DIFX 兑换 BRL
R$0.5963543
|1 DIFX 兑换 CAD
C$0.14077872
|1 DIFX 兑换 BDT
৳11.92513074
|1 DIFX 兑换 NGN
₦151.56979994
|1 DIFX 兑换 UAH
₴4.13341964
|1 DIFX 兑换 VES
Bs5.181439
|1 DIFX 兑换 PKR
Rs27.22406261
|1 DIFX 兑换 KZT
₸51.5895351
|1 DIFX 兑换 THB
฿3.39726425
|1 DIFX 兑换 TWD
NT$3.22813426
|1 DIFX 兑换 CHF
Fr0.08896433
|1 DIFX 兑换 HKD
HK$0.76059614
|1 DIFX 兑换 MAD
.د.م0.98154052