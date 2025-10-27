Diem（DIEM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 143.32 $ 143.32 $ 143.32 24H最低价 $ 157.78 $ 157.78 $ 157.78 24H最高价 24H最低价 $ 143.32$ 143.32 $ 143.32 24H最高价 $ 157.78$ 157.78 $ 157.78 历史最高 $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 最低价 $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 涨跌幅（1H） -0.43% 涨跌幅（1D） +8.42% 漲跌幅（7D） +4.22% 漲跌幅（7D） +4.22%

Diem（DIEM）当前实时价格为 $155.61。过去 24 小时内，DIEM 的交易价格在 $ 143.32 至 $ 157.78 之间波动，市场活跃度显著。DIEM 的历史最高价为 $ 347.15，历史最低价为 $ 122.12。

从短期表现来看，DIEM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.43%，过去 24 小时内变动为 +8.42%，过去 7 天内累计变动为 +4.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Diem（DIEM）市场信息

市值 $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M 流通量 32.21K 32.21K 32.21K 总供应量 32,214.72030361786 32,214.72030361786 32,214.72030361786

Diem 的当前市值为 $ 5.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIEM 的流通量为 32.21K，总供应量是 32214.72030361786，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.02M。