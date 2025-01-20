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dicki 价格 ($DICKI)

USD

dicki ($DICKI) 实时价格图表

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+18.20%(1D)

今天 dicki ($DICKI) 的价格

今天 dicki ($DICKI) 的实时价格为 0.04156362 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$DICKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
dicki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.14K USD
- dicki 当天价格变化为 +18.23%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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dicki ($DICKI) 价格表现 USD

今天内，dicki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00640959
在过去30天内，dicki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0079983326
在过去60天内，dicki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0044732430
在过去90天内，dicki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.032178894270855113

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00640959+18.23%
30天$ +0.0079983326+19.24%
60天$ +0.0044732430+10.76%
90天$ +0.032178894270855113+342.89%

dicki ($DICKI) 价格分析

dicki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03402429
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$ 0.04618962
$ 0.04618962$ 0.04618962

$ 0.771147
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+4.10%

+18.23%

+10.23%

dicki ($DICKI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 8.14K
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什么是dicki ($DICKI)

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dicki ($DICKI) 资源

官网

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$DICKI 兑换为当地货币

1 $DICKI 兑换 AUD
A$0.0669174282
1 $DICKI 兑换 GBP
0.0340821684
1 $DICKI 兑换 EUR
0.0403167114
1 $DICKI 兑换 USD
$0.04156362
1 $DICKI 兑换 MYR
RM0.18703629
1 $DICKI 兑换 TRY
1.4725990566
1 $DICKI 兑换 JPY
¥6.4951468974
1 $DICKI 兑换 RUB
4.2586085052
1 $DICKI 兑换 INR
3.5985782196
1 $DICKI 兑换 IDR
Rp681.3707106528
1 $DICKI 兑换 PHP
2.433549951
1 $DICKI 兑换 EGP
￡E.2.0873249964
1 $DICKI 兑换 BRL
R$0.253538082
1 $DICKI 兑换 CAD
C$0.0598516128
1 $DICKI 兑换 BDT
5.04997983
1 $DICKI 兑换 NGN
64.7407414206
1 $DICKI 兑换 UAH
1.7502440382
1 $DICKI 兑换 VES
Bs2.24443548
1 $DICKI 兑换 PKR
Rs11.5871059836
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22.0611382236
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NT$1.3670274618
1 $DICKI 兑换 CHF
Fr0.0378228942
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HK$0.3233649636
1 $DICKI 兑换 MAD
.د.م0.4172987448