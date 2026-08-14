Diarrheacoin 今日价格

Diarrheacoin (DIARRHEA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 44.69%。当前 DIARRHEA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DIARRHEA。

Diarrheacoin 目前市值在 $ 10,219.13 排名第 #-，流通供应量为 999.11M DIARRHEA。过去 24 小时内，DIARRHEA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DIARRHEA 在过去一小时内波动了 -1.54%，过去7 天内波动了 -73.40%。过去一天，总交易量达到 --。

Diarrheacoin（DIARRHEA）市场信息

市值 $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K 流通量 999.11M 999.11M 999.11M 总供应量 999,113,577.932897 999,113,577.932897 999,113,577.932897

Diarrheacoin 的当前市值为 $ 10.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIARRHEA 的流通量为 999.11M，总供应量是 999113577.932897，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.22K。