Diamond Boyz Coin 价格 (DBZ)
今天 Diamond Boyz Coin (DBZ) 的实时价格为 0.00177855 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DBZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Diamond Boyz Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.15 USD
- Diamond Boyz Coin 当天价格变化为 +1.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Diamond Boyz Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Diamond Boyz Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001120331。
在过去60天内，Diamond Boyz Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004563871。
在过去90天内，Diamond Boyz Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004876721240060763。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.96%
|30天
|$ -0.0001120331
|-6.29%
|60天
|$ -0.0004563871
|-25.66%
|90天
|$ -0.0004876721240060763
|-21.51%
Diamond Boyz Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+1.96%
-1.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DBZ Coin aims to become the leader in payment and verification for authentic jewelry purchases as well as set a standard for a faster remittance systems worldwide. By walking users through how to obtain Diamond Boyz Coin, is also introducing them to a new way to interact with the internet in an entertaining and valuable way.
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|1 DBZ 兑换 AUD
A$0.0028278945
|1 DBZ 兑换 GBP
￡0.0014406255
|1 DBZ 兑换 EUR
€0.001707408
|1 DBZ 兑换 USD
$0.00177855
|1 DBZ 兑换 MYR
RM0.007896762
|1 DBZ 兑换 TRY
₺0.0634053075
|1 DBZ 兑换 JPY
¥0.2771514465
|1 DBZ 兑换 RUB
₽0.176965725
|1 DBZ 兑换 INR
₹0.153880146
|1 DBZ 兑换 IDR
Rp29.156552712
|1 DBZ 兑换 PHP
₱0.104045175
|1 DBZ 兑换 EGP
￡E.0.089389923
|1 DBZ 兑换 BRL
R$0.010706871
|1 DBZ 兑换 CAD
C$0.0025433265
|1 DBZ 兑换 BDT
৳0.2153646195
|1 DBZ 兑换 NGN
₦2.757428349
|1 DBZ 兑换 UAH
₴0.0749303115
|1 DBZ 兑换 VES
Bs0.09782025
|1 DBZ 兑换 PKR
Rs0.4932097005
|1 DBZ 兑换 KZT
₸0.926802405
|1 DBZ 兑换 THB
฿0.0602394885
|1 DBZ 兑换 TWD
NT$0.058300869
|1 DBZ 兑换 CHF
Fr0.001600695
|1 DBZ 兑换 HKD
HK$0.013837119
|1 DBZ 兑换 MAD
.د.م0.017749929