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Diabase 价格 (DIAC)

USD

Diabase (DIAC) 实时价格图表

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-25.50%(1D)

今天 Diabase (DIAC) 的价格

今天 Diabase (DIAC) 的实时价格为 0.00426813 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DIAC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Diabase 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.97 USD
- Diabase 当天价格变化为 -25.56%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Diabase (DIAC) 价格表现 USD

今天内，Diabase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001465598354631154
在过去30天内，Diabase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021335664
在过去60天内，Diabase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022765479
在过去90天内，Diabase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00558622680204913

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001465598354631154-25.56%
30天$ -0.0021335664-49.98%
60天$ -0.0022765479-53.33%
90天$ -0.00558622680204913-56.68%

Diabase (DIAC) 价格分析

Diabase 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00426836
$ 0.00426836$ 0.00426836

$ 0.00622103
$ 0.00622103$ 0.00622103

$ 13.5
$ 13.5$ 13.5

-0.28%

-25.56%

+0.48%

Diabase (DIAC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 66.97
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什么是Diabase (DIAC)

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Diabase (DIAC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Diabase (DIAC) 的其他问题

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DIAC 兑换为当地货币

1 DIAC 兑换 AUD
A$0.0067863267
1 DIAC 兑换 GBP
0.0034571853
1 DIAC 兑换 EUR
0.0040974048
1 DIAC 兑换 USD
$0.00426813
1 DIAC 兑换 MYR
RM0.0189504972
1 DIAC 兑换 TRY
0.1521588345
1 DIAC 兑换 JPY
¥0.6651026979
1 DIAC 兑换 RUB
0.424678935
1 DIAC 兑换 INR
0.3692786076
1 DIAC 兑换 IDR
Rp69.9693330672
1 DIAC 兑换 PHP
0.249685605
1 DIAC 兑换 EGP
￡E.0.2145162138
1 DIAC 兑换 BRL
R$0.0256941426
1 DIAC 兑换 CAD
C$0.0061034259
1 DIAC 兑换 BDT
0.5168278617
1 DIAC 兑换 NGN
6.6172233894
1 DIAC 兑换 UAH
0.1798163169
1 DIAC 兑换 VES
Bs0.23474715
1 DIAC 兑换 PKR
Rs1.1835951303
1 DIAC 兑换 KZT
2.224122543
1 DIAC 兑换 THB
฿0.1445615631
1 DIAC 兑换 TWD
NT$0.1399093014
1 DIAC 兑换 CHF
Fr0.003841317
1 DIAC 兑换 HKD
HK$0.0332060514
1 DIAC 兑换 MAD
.د.م0.0425959374