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dHEDGE DAO 价格 (DHT)

USD

dHEDGE DAO (DHT) 实时价格图表

$0.082675
$0.082675$0.082675
+0.50%(1D)

今天 dHEDGE DAO (DHT) 的价格

今天 dHEDGE DAO (DHT) 的实时价格为 0.082688 USD。目前其市值为 $ 4.81M USD。DHT 兑换 USD 的价格为实时更新。
dHEDGE DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.58K USD
- dHEDGE DAO 当天价格变化为 +0.61%
- 其循环供应量为 57.27M USD

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dHEDGE DAO (DHT) 价格表现 USD

今天内，dHEDGE DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00050456
在过去30天内，dHEDGE DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0120272424
在过去60天内，dHEDGE DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0187487019
在过去90天内，dHEDGE DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01987328444283221

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00050456+0.61%
30天$ -0.0120272424-14.54%
60天$ -0.0187487019-22.67%
90天$ +0.01987328444283221+31.64%

dHEDGE DAO (DHT) 价格分析

dHEDGE DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.080999
$ 0.080999$ 0.080999

$ 0.084077
$ 0.084077$ 0.084077

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

-1.46%

+0.61%

+6.77%

dHEDGE DAO (DHT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

$ 12.58K
$ 12.58K$ 12.58K

57.27M
57.27M 57.27M

什么是dHEDGE DAO (DHT)

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dHEDGE DAO (DHT) 资源

官网

大家还在问：关于 dHEDGE DAO (DHT) 的其他问题

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DHT 兑换为当地货币

1 DHT 兑换 AUD
A$0.1323008
1 DHT 兑换 GBP
0.0661504
1 DHT 兑换 EUR
0.07938048
1 DHT 兑换 USD
$0.082688
1 DHT 兑换 MYR
RM0.36961536
1 DHT 兑换 TRY
2.91805952
1 DHT 兑换 JPY
¥12.97209344
1 DHT 兑换 RUB
9.178368
1 DHT 兑换 INR
7.08718848
1 DHT 兑换 IDR
Rp1,333.67723264
1 DHT 兑换 PHP
4.78267392
1 DHT 兑换 EGP
￡E.4.19724288
1 DHT 兑换 BRL
R$0.52424192
1 DHT 兑换 CAD
C$0.11907072
1 DHT 兑换 BDT
9.881216
1 DHT 兑换 NGN
127.99937024
1 DHT 兑换 UAH
3.47785728
1 DHT 兑换 VES
Bs4.217088
1 DHT 兑换 PKR
Rs23.0327424
1 DHT 兑换 KZT
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1 DHT 兑换 THB
฿2.83123712
1 DHT 兑换 TWD
NT$2.71795456
1 DHT 兑换 CHF
Fr0.0744192
1 DHT 兑换 HKD
HK$0.64248576
1 DHT 兑换 MAD
.د.م0.8351488