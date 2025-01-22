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DHD Coin 价格 (DHD)

USD

DHD Coin (DHD) 实时价格图表

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+5.30%(1D)

今天 DHD Coin (DHD) 的价格

今天 DHD Coin (DHD) 的实时价格为 0.00260087 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DHD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DHD Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.93 USD
- DHD Coin 当天价格变化为 +5.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DHD Coin (DHD) 价格表现 USD

今天内，DHD Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013279
在过去30天内，DHD Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007199886
在过去60天内，DHD Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012790964
在过去90天内，DHD Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002506155299447486

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00013279+5.38%
30天$ -0.0007199886-27.68%
60天$ -0.0012790964-49.17%
90天$ -0.002506155299447486-49.07%

DHD Coin (DHD) 价格分析

DHD Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00245972
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$ 0.00261509
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$ 0.02959571
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-0.54%

+5.38%

-8.22%

DHD Coin (DHD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 10.93
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什么是DHD Coin (DHD)

DHD - Accelerating Your Crypto Journey in the World of Decentralized Finance.

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DHD Coin (DHD) 资源

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官网

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DHD 兑换为当地货币

1 DHD 兑换 AUD
A$0.0041353833
1 DHD 兑换 GBP
0.0021067047
1 DHD 兑换 EUR
0.0024968352
1 DHD 兑换 USD
$0.00260087
1 DHD 兑换 MYR
RM0.0115478628
1 DHD 兑换 TRY
0.0927210155
1 DHD 兑换 JPY
¥0.4052935721
1 DHD 兑换 RUB
0.258786565
1 DHD 兑换 INR
0.2250272724
1 DHD 兑换 IDR
Rp42.6372062928
1 DHD 兑换 PHP
0.152150895
1 DHD 兑换 EGP
￡E.0.1307197262
1 DHD 兑换 BRL
R$0.0156572374
1 DHD 兑换 CAD
C$0.0037192441
1 DHD 兑换 BDT
0.3149393483
1 DHD 兑换 NGN
4.0323368306
1 DHD 兑换 UAH
0.1095746531
1 DHD 兑换 VES
Bs0.14304785
1 DHD 兑换 PKR
Rs0.7212472597
1 DHD 兑换 KZT
1.355313357
1 DHD 兑换 THB
฿0.0880914669
1 DHD 兑换 TWD
NT$0.0852565186
1 DHD 兑换 CHF
Fr0.002340783
1 DHD 兑换 HKD
HK$0.0202347686
1 DHD 兑换 MAD
.د.م0.0259566826